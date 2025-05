Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 06/05/2025

O Fed enfrenta neste momento um dilema devido às tarifas, com os membros do comité “presos” no impasse entre esperar muito tempo para cortar as taxas ou agir prematuramente em meio a riscos de inflação relacionados com as tarifas. Espera-se que o banco central mantenha as taxas enquanto monitoriza cuidadosamente a forma como as tarifas afetam a inflação e o emprego. Estão a surgir divisões internas sobre a questão de saber se os aumentos de preços a curto prazo serão temporários e se deve dar prioridade a evitar a recessão ou a reforçar a credibilidade do combate à inflação.

Trump assinou uma ordem executiva para o sector farmacêutico com o objetivo de impulsionar a produção farmacêutica nacional, reduzindo os prazos de aprovação de novas fábricas e dando instruções à FDA para simplificar as análises. O presidente também avisou que irá impor tarifas de importação ao sector dentro de duas semanas, afetando potencialmente mais de 200 mil milhões de dólares em importações anuais de medicamentos sujeitos a receita médica. As empresas europeias, juntamente com os produtores da Índia e os fabricantes de equipamento da China, deverão ser as mais afectadas.

