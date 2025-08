Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 06/08/2025

Wall Street fechou ontem em baixa, na sequência de uma leitura dos serviços ISM mais fraca do que o previsto, que revelou um aumento das pressões sobre os preços (S&P 500 : -0,5%, DJIA : -0,15%, Nasdaq : -0,65%). O Russell 2000 de pequena capitalização foi uma exceção (+0,6%).

: +0,3%, : +0,25%, : +0,2%). O Presidente Trump deverá nomear um novo membro para o Conselho de Governadores da Reserva Federal até ao final desta semana para substituir Adriana Kugler, que se demitiu na semana passada alegando razões pessoais. Trump deverá decidir se o novo membro exercerá o cargo de forma permanente ou apenas até ao final do mandato de Kugler, que termina em janeiro.

A Advanced Micro Devices (AMD.US) caiu mais de 6% nas negociações após o horário de expediente, na sequência do seu relatório de resultados do segundo trimestre de 2025. A receita aumentou 32% em relação ao ano anterior, excedendo as estimativas de consenso, principalmente devido ao forte desempenho do segmento de jogos, embora outras áreas-chave (como centros de dados) tenham ficado aquém das expectativas. O EPS ficou em US$ 0,48 (previsão: US$ 0,49). Apesar da orientação melhor do que o esperado para o terceiro trimestre, a incerteza em torno do mercado chinês está a pesar sobre as ações.

(+0,6%), (+0,7%), (+0,3%), e (+0,15%). A taxa de desemprego da Nova Zelândia aumentou no segundo trimestre menos do que o esperado para 5,2% (previsão: 5,3%, anterior: 5,1%). O emprego diminuiu em linha com as expectativas em 0,1% em relação ao trimestre anterior, enquanto os salários aumentaram 0,6% em relação ao trimestre anterior.

No mercado cambial, a maior volatilidade é observada no dólar neozelandês, que está a fortalecer-se em relação às principais moedas após os dados do mercado de trabalho (NZDUSD : +0,3%, EURNZD : -0,3%). O dólar australiano também está a valorizar (AUDUSD : +0,2%). O índice do dólar está a sofrer um ligeiro recuo (USDIDX : -0,05%). O iene , o franco e a libra estão atualmente a valorizar marginalmente em relação ao dólar (0,01-0,06%), enquanto o EURUSD está estável em 1,157.

