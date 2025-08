Novo Nordisk prolonga as perdas após a publicação dos resultados do 2º trimestre 📉

As ações da empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk (NOVOB.DK), conhecida pelos seus tratamentos contra a obesidade e a diabetes, começaram a sessão a registar ganhos ligeiros após a divulgação dos seus resultados trimestrais, mas rapidamente reverteram o movimento. Neste momento, as ações estão a recuar quase 1%. As vendas do Wegovy superaram ligeiramente as expectativas do mercado, atingindo 19,53 mil milhões de coroas dinamarquesas, contra os 19,2 mil milhões previstos. A Novo Nordisk também revelou uma nova estratégia corporativa focada em melhorar a execução comercial e reduzir custos.

A empresa, que em 2024 era a empresa de capital aberta mais valiosa da Europa, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 650 bilhões, agora enfrenta pressões competitivas crescentes e lacunas legais que estão permitindo alternativas genéricas. Desde então, seu valor de mercado caiu para cerca de US$ 212 bilhões.

Apesar destes desafios, a Novo Nordisk reafirmou as suas previsões para o ano inteiro. Há poucos dias, a empresa reduziu a sua previsão de crescimento das vendas para 2025, citando uma expansão mais lenta do que o previsto e o agravamento dos ventos contrários no mercado. A projeção atualizada para 2025 situa-se agora num intervalo reduzido de 8% a 14%, em comparação com a previsão anterior de 13% a 21%. Esta é a segunda revisão em baixa este ano.

Destaques financeiros do segundo trimestre

A receita atingiu 76,86 mil milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 11,92 mil milhões de dólares), refletindo um aumento de 18% em relação ao ano anterior , embora tenha ficado aquém das estimativas dos analistas.

O EBIT (lucro antes de juros e impostos) ficou em 33,45 mil milhões de coroas dinamarquesas, um aumento de 29% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A rival norte-americana Eli Lilly continua a ganhar terreno no setor de tratamentos para perda de peso, avançando com o seu próprio portfólio de terapias baseadas em GLP-1. Esta concorrência crescente tem corroído o domínio da Novo e reduzido o seu poder de fixação de preços. Embora as regulamentações da FDA dos EUA proíbam a replicação de medicamentos patenteados, farmácias de manipulação têm conseguido produzir versões modificadas do Wegovy e do Ozempic para prescrições personalizadas. Essas alternativas manipuladas, embora tecnicamente legais em determinadas circunstâncias, prejudicam a exclusividade de mercado da Novo Nordisk.

Movimentos estratégicos

A Novo Nordisk anunciou um plano estratégico revisado com o objetivo de aumentar a eficácia comercial e otimizar as despesas operacionais. O anúncio segue uma semana turbulenta, na qual a empresa emitiu um alerta de lucros e substituiu inesperadamente o seu CEO de longa data — desenvolvimentos que contribuíram para uma queda dramática de US$ 95 mil milhões na capitalização de mercado.

Maziar Mike Doustdar, um executivo de longa data da empresa, deve assumir oficialmente o cargo de CEO na quinta-feira. Ele substitui Lars Fruergaard Jorgensen, que liderou a empresa por mais de sete anos.

A nova estratégia dá maior ênfase à disciplina de custos e à agilidade operacional, ao mesmo tempo que continua a apoiar o investimento a longo prazo em investigação, desenvolvimento e iniciativas de crescimento.

As vendas dos medicamentos GLP-1 Wegovy e Ozempic estão cada vez mais ameaçadas por formulações compostas produzidas por farmácias norte-americanas — uma solução alternativa às proteções de patentes existentes que representa um risco estratégico para a liderança dos produtos da Novo.

Em comunicado aos acionistas, o CEO cessante Jorgensen enfatizou a necessidade de “aprimorar a execução comercial” e manter a flexibilidade financeira para garantir a liderança no mercado cada vez mais competitivo do tratamento da obesidade e diabetes. Sob a nova liderança, a capacidade da Novo Nordisk de defender a sua quota de mercado em meio a desafios regulatórios, legais e de preços será posta à prova. Os investidores aguardam agora sinais mais claros sobre a visão estratégica de Doustdar e os próximos passos da empresa para navegar no mercado volátil que se avizinha.

Ações da Novo Nordisk (NOVOB.DK, intervalo D1)

As ações da empresa caíram de uma alta próxima a 900 coroas dinamarquesas para cerca de 305 coroas dinamarquesas hoje — uma queda recorde em sua história. Por trás da queda está a intensificação da concorrência no segmento de medicamentos GLP-1 e os níveis de avaliação cada vez mais exigentes que a empresa atingiu em 2024. As ações são atualmente negociadas a um rácio preço/lucro (P/E) de aproximadamente 14x, um nível que pode parecer conservador para os padrões históricos da Novo, mas está praticamente em linha com a média do setor farmacêutico em geral. Por outro lado, na situação atual, o crescimento dos negócios da Novo não é muito mais rápido do que a média das grandes e lucrativas empresas farmacêuticas. Na terça-feira, os analistas do UBS rebaixaram as ações para “neutras”, citando a intensificação da concorrência. A Novo não está apenas enfrentando pressão do Zepbound, da Eli Lilly, mas também de um número crescente de substitutos genéricos não oficiais, que prejudicam ainda mais a sua posição no mercado global.

Fonte: xStation5