Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/01/2025

A sessão asiática acabou por ser marcada por um sentimento misto. O Nikkei do Japão recuperou algum terreno após a queda de ontem, enquanto o Hang Seng da China alargou as perdas em mais 1,7%.

As moedas antípodas, o dólar australiano e o dólar neozelandês, são atualmente os melhores desempenhos no mercado cambial. Por outro lado, o já mencionado iene japonês, bem como o dólar americano, estão cotados sob pressão.

O sentimento no mercado das criptomoedas também é misto. A Bitcoin permanece acima da barreira dos US $ 101.000.

Ao mesmo tempo, são observadas quedas de cerca de 2,5% no gás natural, que ontem ampliou os ganhos após a publicação de novas previsões de clima frio nos EUA.

Os metais preciosos estão a valorizar esta manhã. Os preços do ouro estão a subir cerca de 0,36%, enquanto que os preços da prata estão a subir 0,65%.

Hoje, as atenções dos investidores centram-se nos dados do IPC da Suíça, França e Zona Euro, bem como nos dados do ISM para o sector dos serviços dos EUA. Os investidores podem também prestar atenção à publicação dos dados JOLTS do mercado de trabalho.

O Ministro das Finanças japonês, Katsunobu Kato, reiterou a sua preocupação com a venda especulativa do iene, uma vez que a moeda atingiu 158,40 ienes por dólar. Isto não está longe do nível de 160 ienes que desencadeou a intervenção há seis meses. O par USDJPY encerra a escala de ganhos do início da sessão asiática, que atingiu os níveis mais altos vistos desde julho de 2024.

Michael Barr, o principal regulador da Reserva Federal, anunciou que se vai demitir a 28 de fevereiro, numa medida surpreendente que evitará uma potencial batalha legal com o Presidente eleito Donald Trump.

A Nvidia anuncia a próxima geração de GPUs RTX 5090 e RTX 5080; além disso, o Diretor Executivo da Nvidia chama aos robots uma oportunidade “multi-milionária” para a próxima fase de crescimento da empresa. Jensen Huang revela modelos de inteligência artificial para humanóides e uma parceria com a Toyota para carros autónomos na CES. Fonte: xStation

