Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/02/2025

As ações chinesas prolongaram os ganhos apesar das tarifas impostas pelos EUA, com o Shanghai Composite a subir 0,8% e o CSI 300 a subir 1%, impulsionados pelo otimismo em relação à IA, na sequência dos desenvolvimentos da DeepSeek. O índice Hang Seng Tech subiu quase 3%. As ações da Xiaomi subiram 6%, atingindo um novo máximo histórico, enquanto que as ações da Lenovo valorizaram 7,5%.

A maioria dos outros mercados asiáticos caiu, com o Nikkei do Japão a recuar cerca de 0,5%, o JCI da Indonésia recuou 1,7% e o SET da Tailândia recuou 1,9%. A fraqueza ocorreu em meio à incerteza contínua em torno das políticas comerciais de Trump, embora o ASX 200 da Austrália tenha contrariado a tendência com um ganho de 0,4%.

As ações da BYD subiram perto de máximos históricos antes do anúncio da sua estratégia para os veículos autónomos, previsto para 10 de fevereiro. As ações da empresa em Hong Kong subiram 4,8% para HK$332,40, enquanto a sua cotação em Shenzhen ganhou quase 5%, ambas com um aumento de mais de 20% durante a semana.

O RBI entregou seu primeiro corte de taxa desde 2020, reduzindo a taxa de recompra em 25bps para 6,25% sob o novo governador Sanjay Malhotra. O banco central manteve uma posição neutra e manteve o rácio de reserva de caixa inalterado em 4%. A previsão de crescimento para o AF25 foi confirmada em 6,4%, com uma inflação média de 4,8%.

Os preços do petróleo estabilizaram durante a sessão asiática, mas mantiveram-se a caminho de uma terceira descida semanal. O Brent manteve-se nos $74,67 e o WTI nos $70,92, pressionado pela promessa de Trump de aumentar a produção dos EUA e pelas preocupações com o excesso de oferta, após os inventários dos EUA terem aumentado mais do que o esperado.

O iene valorizou e atingiu máximos de nove semanas em relação ao dólar após comentários hawkish do BOJ, com o membro do conselho Tamura sugerindo que as taxas devem atingir pelo menos 1% no final do EF2025. Os mercados aguardam os dados da folha de pagamentos não agrícolas dos EUA, que deverão mostrar 170.000 postos de trabalho criados em janeiro.

Os futuros das ações dos EUA mantiveram-se praticamente inalterados nas negociações asiáticas, com os investidores a aguardarem o relatório crucial sobre o emprego. O Secretário do Tesouro Bessent reafirmou o apoio a uma política de dólar forte e não indicou quaisquer alterações aos planos de emissão de dívida.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.