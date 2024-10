Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 08/10/2024

Os índices asiáticos voltaram a registar quedas esta madrugada, depois de 1 semana encerrados devido aos festejos da “semana dourada” na China.

Os índices Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite subiram entre 6% e 8% na abertura do mercado. Os investidores reagiram positivamente a uma série de medidas de estímulo anunciadas por Pequim, incluindo cortes nas taxas de juro, medidas mais flexíveis para o mercado imobiliário e injecções de liquidez para o mercado de ações

Os futuros americanos estiveram a ser negociados de forma flat durante a sessão asiática, depois dos índices terem recuado perto do fecho da sessão de segunda-feira. As expectativas de fortes reduções nas taxas de juro em Novembro baixaram, após os fortes dados sobre o emprego publicados na sexta-feira.

O dólar recuou ligeiramente dos máximos de sete semanas, com o índice do dólar a cair cerca de 0,2%. Os investidores estão agora a antecipar de 25 pts, com as probabilidades a darem certezas de quase 81%.

Os preços do petróleo caíram durante a sessão asiática, recuando dos máximos de mais de um mês atingidos na semana passada. Os futuros do Brent recuaram 1,6% para $79,74 por barril, enquanto os futuros do WTI caíram 1,8% para $75,96 por barril.

A Foxconn anunciou que está a construir a maior fábrica do mundo para o chip GB200 da Nvidia, para satisfazer a “enorme” procura da plataforma Blackwell da empresa de IA.

Os salários japoneses ajustados à inflação caíram 0,6% em agosto em relação ao ano anterior, enquanto as despesas das famílias diminuíram 1,9%. No entanto, os analistas sugerem que as tendências subjacentes apontam para uma recuperação gradual dos salários e do consumo.

O banco central da Austrália sinalizou que irá manter as taxas de juro no atual máximo de 12 anos até estar confiante de que a inflação está a avançar de forma sustentável para o objetivo. O conselho de administração do RBA discutiu cenários para uma política mais restritiva e menos restritiva, dadas as incertezas económicas.

O conflito no Médio Oriente continua a ser um foco importante para os mercados, com os combates entre Israel e as forças do Hezbollah a intensificarem-se esta semana. As preocupações com potenciais interrupções no fornecimento de petróleo continuam a apoiar os preços do crude.

O mercado cripto está a registar perdas esta manhã. A Bitcoin está a recuar 1.4%, a Ethereum recua 1.2% e a Solana recua mais de 2% Fonte: xStation

