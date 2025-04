Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 09/04/2025

Os mercados estão a reagir novamente em baixa, com introdução de mais tarifas de 104% sobre as importações da China, que entraram oficialmente em vigor hoje As esperanças de uma intervenção de última hora de Pequim desapareceram, confirmando a posição firme da China em relação à política comercial agressiva de Trump. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os futuros do índice de ações dos EUA caíram 2.00% esta madrugada e aproximam-se dos mínimos de segunda-feira. O índice do dólar USDIDX está a cair 0,70%, enquanto o ouro está a valorizar 1,20% para 3020 USD por onça. Os índices da região Ásia-Pacífico estão a registar perdas de 1,50-3,00%, com exceção dos índices chineses, que estão a recuperar 2,00-3,00%. No entanto, a recuperação só é visível nos contratos CFD, uma vez que os índices à vista estão a perder entre 1,50-2,00%. O Banco Popular da China voltou a fixar uma taxa de câmbio interna mais baixa para o yuan, colocando o valor da moeda para o seu nível mais baixo desde 2007. O PBOC permitiu gradualmente a depreciação do yuan nos últimos dias, com o objetivo de aliviar o impacto das tarifas dos EUA. Trump anunciou que a tarifa há muito esperada sobre os medicamentos farmacêuticos é inevitável, chamando-lhe “crucial”. Trump acusou a China de enfraquecer deliberadamente o yuan para minimizar o impacto das tarifas americanas. Acredita que isto faz parte da estratégia de Pequim para manter a competitividade das exportações no meio da escalada das tensões comerciais. O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, adoptou uma posição cautelosa, indicando que o banco central está a aguardar para ver os efeitos mais amplos das tarifas. Entretanto, as autoridades japonesas estão a preparar-se para conversações diretas com representantes dos EUA em Washington. O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) reduziu a sua taxa de juro diretora em 25 pontos base para 3,5%, citando a crescente incerteza global. A decisão esteve em linha com as expectativas. As minutas da reunião indicam que o RBNZ prevê a possibilidade de novas reduções das taxas se as condições do comércio mundial se deteriorarem. Foi sublinhado o impacto ambíguo das tarifas sobre a inflação. Em resposta à imposição pelos EUA de uma tarifa de 25% sobre os veículos e peças importados, a Coreia do Sul anunciou um pacote de apoio à sua indústria automóvel. A Coreia do Sul reduziu o imposto sobre a compra de automóveis de 5% para 3,5% até meados de 2025 e aumentou os subsídios aos veículos eléctricos de 20-40% para 30-80%, prolongando-os até ao final do ano. Estas medidas visam proteger os fabricantes de automóveis nacionais e sustentar a procura. A Fitch Ratings estima que as novas tarifas poderão aumentar temporariamente as receitas do governo dos EUA em cerca de 800 mil milhões de dólares, elevando a taxa efectiva das tarifas para 25%. No entanto, a agência alerta para o facto de os custos económicos a longo prazo poderem ser superiores a estes ganhos. A Fitch manifestou a preocupação de que os custos de importação mais elevados possam limitar as despesas dos consumidores e o investimento das empresas. Esta situação poderá abrandar o crescimento económico global.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.