DE40: Produtos essenciais de consumo e financeiros lideram os ganhos na Europa; Ações da Adidas recuam, após earnings

A sessão europeia está a ser marcada por ganhos esta manhã, impulsionados por relatórios de resultados encorajadores que ajudam a recuperar dos recentes contratempos. Os mercados italiano (ITA40: +0,6%) e francês (FRA40: +0,35%) lideram a recuperação, enquanto a Alemanha (DE40: +0,15%) regista valorizações mais modestas. Entretanto, Londres (UK100: -0,3%) e Madrid (SPA35: -0,3%) registam algumas correcções, embora as perdas iniciais tenham sido parcialmente revertidas. As acções de bens de consumo básico são as grandes vencedoras da sessão de hoje, com os relatórios de resultados optimistas da JDE, Danone ou Casino a alimentarem o otimismo. As acções financeiras também estão a valorizar, com contribuições significativas de instituições alemãs como o Commerzbank e o Deutsche Bank. Por outro lado, os resultados decepcionantes da Adidasafectam o sentimento das acções de consumo discricionário. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: Bloomberg Finance LP Fonte: Bloomberg Finance LP DE40 (H1) O DAX está a ter dificuldades em definir uma tendência esta sessão, uma vez que os sinais mistos dos lucros e a evidência de retrocessos relacionados com as tarifas mantêm o índice estável. O DE40 continua a consolidar junto da média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100, roxo escuro), com EMAs mais curtas também alinhadas logo abaixo dos níveis de Fibonacci nos 50%. Como resultado, o preço está a consolidar em torno dos 24300 pontos. Fonte: xStation5 Notícias sobre as empresas cotadas: As ações da Adidas (ADS.DE) caíram 7,5% depois de as receitas do segundo trimestre não terem correspondido às expectativas e de a empresa ter reiterado as suas perspectivas para 2024. O CEO citou as tarifas dos EUA, com um custo potencial de 200 milhões de euros, e a incerteza macroeconómica. As vendas mais fracas na China e na Europa, mais a saída da Yeezy, também pesaram no desempenho, apesar das margens mais fortes.

A Amplifon (AMP.IT) é a ação com pior desempenho no Eurostoxx 600, caindo um recorde de 23,5% depois de as vendas do segundo trimestre terem falhado as estimativas e de a orientação para 2025 ter sido cortada para um crescimento de ~3%. O CEO referiu a fraca confiança dos consumidores nos principais mercados, o menor número de devoluções de clientes pós-Covid e as quedas de tráfego provocadas pelas ondas de calor. Um plano de redução de custos, incluindo revisões comerciais, visa estabilizar as margens.

O Casino (CO.FR) , por outro lado, é a empresa que regista a maior subida (+20%), depois de ter apresentado vendas mais fortes no primeiro semestre e um aumento de 12% do EBITDA para 286 milhões de euros, melhorando o seu rácio de alavancagem líquida para 9,75x. A empresa espera atingir o seu limite de 8,34x até setembro. Apesar do fluxo de caixa livre negativo, os esforços de transformação e a melhoria da liquidez (970 milhões de euros projectados no terceiro trimestre) apoiam o progresso da reestruturação.

As ações da Danone (BN.FR) subiram 7,3% depois de as vendas comparáveis do segundo trimestre terem aumentado 4,1%, superando as estimativas. A forte procura de iogurtes ricos em proteínas e de nutrição médica, em particular na China, impulsionou o crescimento. A estratégia de recuperação do CEO de Saint-Affrique continua a valorizar, embora as vendas de água tenham diminuído. A orientação foi reafirmada em um crescimento de 3-5% em meio a uma reformulação constante do portfólio.

O Commerzbank (CBK.DE) subiu 4,7%, depois de David Elliot Shaw ter aumentado o total dos seus direitos de voto de 4,94% para 5,20%, tal como indicado num relatório de 30 de julho. O limiar foi ultrapassado em 23 de julho devido a uma alteração na repartição dos direitos de voto por instrumentos.

As ações da Grifols (GRF.ES) subiram 8% depois de o lucro líquido do segundo trimestre ter superado as estimativas em 117 milhões de euros e de a empresa ter restabelecido um dividendo intercalar de 0,15 euros. A forte procura de imunoglobulinas e o sólido EBITDA (€475M) suportaram os resultados. A administração reafirmou a orientação para o ano inteiro, minimizando o risco cambial. O dividendo marca uma reviravolta após a recente turbulência na governação e nas aquisições.

JDE Peet's (JDEP.NL) sobe 12,2% depois de as receitas do primeiro semestre e o EBIT ajustado terem superado as estimativas, o que levou a uma melhoria da orientação para o ano inteiro. As vendas orgânicas aumentaram 22,5%, impulsionadas por uma forte pré-compra na Europa e uma procura resistente. Espera-se agora que o EBIT se mantenha estável ou melhor, apesar das actuais pressões inflacionistas sobre os custos do café verde.

As ações da L'Oréal (OR.FR) subiram 3,6%, uma vez que as vendas do segundo trimestre na América do Norte aumentaram 8,3%, superando as previsões, e a China voltou a crescer. Os valores valorizados compensaram a fraca procura europeia. O CEO Hieronimus citou o abrandamento dos receios em relação às tarifas e as fortes vendas de produtos para o cabelo. As fragrâncias de luxo podem sofrer ajustes de preços devido às tarifas. A orientação implica uma recuperação global contínua.

A Nexans (NEX.FR) subiu 5,6% depois de aumentar a orientação do EBITDA para o ano fiscal para 810-860 milhões de euros, citando a força de base ampla em Transmissão, Redes e Metalurgia. O EBITDA do primeiro semestre superou os 441 milhões de euros (+7% a/a), enquanto o lucro líquido mais do que duplicou. O crescimento orgânico atingiu 4,9%. O fluxo de caixa livre e a orientação para a rentabilidade também aumentaram, apesar das fracas vendas do segmento Connect.

A Siemens Healthineers (SHL.DE) apresentou fortes resultados no terceiro trimestre, com receitas, lucros e fluxo de caixa superiores aos previstos. A empresa aumentou a sua orientação para o ano inteiro relativamente aos lucros ajustados por ação e às vendas comparáveis, citando a melhoria do impulso operacional e o alívio tarifário. O crescimento foi impulsionado por vendas robustas no sector da imagiologia e por uma sólida carteira de encomendas, apesar de alguns desafios no segmento. As acções subiram 2,15%.

A Wolters Kluwer (WKL.NL) cumpriu as previsões de receitas com 3,05 mil milhões de euros em vendas no primeiro semestre (+5,6% em termos homólogos) e excedeu as expectativas de lucros. O EPS ajustado aumentou 14% para 2,70 euros, enquanto a margem operacional atingiu 28,4%. As orientações foram reafirmadas, com um crescimento orgânico estável. Os planos de recompra de acções e de dividendos continuam no bom caminho, num contexto de receitas recorrentes resilientes.

