Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 09/05/2025

Os índices na China estão a ser negociados entre -0,10% e 0,40%. O AUS200.cash da Austrália recupera 0,45% com dados mais fortes das exportações da China, o JP225 do Japão sobe 0,07% e o SG20.cash de Singapura valoriza 0,95%.

As negociações comerciais entre os EUA e a China irão acontecer este fim de semana na Suíça. Estas serão as primeiras negociações deste tipo em meses e são vistas como uma oportunidade importante para diminuir a tensão na guerra comercial. Autoridades chinesas adotaram um tom cauteloso antes da reunião, portanto, as expectativas são baixas.

O secretário de Comércio dos EUA, Lutnick, afirmou que os acordos com o Japão e a Coreia do Sul levarão mais tempo do que o acordo com o Reino Unido. Ele referiu que uma tarifa de 10% é o melhor cenário que outros países podem esperar. Os países com déficits comerciais provavelmente enfrentarão tarifas mais altas. Os EUA estão priorizando acordos com grandes economias asiáticas.

As exportações chinesas aumentaram 8,1% em abril, superando a previsão de 1,9%, impulsionadas pela aceleração dos embarques antes da entrada em vigor das tarifas. As importações caíram apenas 0,2%, melhor do que o esperado, mas ainda indicam uma procura interna fraca. O valor total do comércio entre janeiro e abril atingiu 14,14 biliões de yuans, um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. O desempenho das exportações continua desigual entre as regiões.

Apesar do crescimento geral das exportações, os embarques para os EUA caíram quase 18% de março a abril. Os exportadores chineses parecem estar a encaminhar mercadorias através do Vietname e de outros países.

Os salários reais no Japão caíram 2,1% em março, marcando a maior queda em dois anos e o terceiro declínio mensal consecutivo. O pagamento de horas extras caiu 1,1%, sugerindo uma desaceleração na atividade económica. Apesar do aumento dos salários nominais, a renda real está a diminuir.

Os gastos das famílias no Japão aumentaram 2,1% em março, muito acima da previsão de 0,2%. O crescimento mensal foi de 0,4%. Autoridades governamentais veem sinais iniciais de recuperação do consumo. No entanto, os gastos com itens essenciais, como alimentos, continuam limitados.

O conselheiro comercial da Casa Branca, Navarro, confirmou que as tarifas sobre o aço e o alumínio continuam em vigor. Isso reforça que o regime tarifário mais amplo não está a ser revertido. Isso limita as esperanças de uma normalização total do comércio. Os setores siderúrgico e industrial continuam expostos ao protecionismo.

O secretário do Tesouro, Bessent, apoia a redução das tensões com a China, mas também apoia o plano de Trump de aumentar os impostos sobre os mais ricos. Ele referiu que Trump aprova os acordos comerciais finais. Apesar das negociações em andamento, a maioria dos acordos ainda não foi finalizada.

A Bitcoin aproximou-se do nível de 104.000 dólares

