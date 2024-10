Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 09/10/2024

Os compradores conseguiram manter o controlo até ao fecho da sessão de ontem nos EUA. Apesar de parte dos ganhos terem sido devolvidos aos mercados, os índices fecharam em território positivo. O US500 ganhou 0,40% fechando perto dos 5.790 pontos, e o US100 manteve-se a ser negociado nos 20.250 pontos, ganhando 1,20%.

O dólar da Nova Zelândia (NZD) está a registar o pior desempenho esta sessão, perdendo cerca de 0,6-0,8% após a decisão do Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) sobre as taxas de juro. O RBNZ decidiu reduzir as taxas de juro em 50 pontos base esta madrugada.

Os índices chineses estão a estabilizar as quedas após o sell-off de ontem. O Índice Hang Seng (HSI) valorizou 0,20%, voltando a ser negociado nos 21.000 pontos, e o Índice Hang Seng China Enterprises (HSCEI) valorizou 0,35% e testou a marca dos 7.500 pontos. No entanto, as preocupações dos investidores com a falta de novos estímulos fiscais por parte do governo chinês continuam..

O Banco Mundial afirma que a taxa de crescimento económico da China irá diminuir em 2025, pondo em causa as recentes medidas de estímulo. A taxa de crescimento da China cairá para 4,3%, em comparação com os 4,8% projetados para 2024.

Na sequência dos pacotes de estímulo anunciados, o Banco Mundial reviu em alta as suas estimativas para 2024 em 0,3%, mas a previsão para 2025 manteve-se inalterada. A diminuição da despesa dos consumidores, os problemas no mercado imobiliário e o envelhecimento da população são apontados como os principais desafios, e os recentes pacotes de estímulos à economia centraram-se sobretudo no lado da oferta.

O petróleo terminou a sessão com uma perda de 4,80%. O preço do barril voltou a ser negociado junto dos 74 dólares e esta manhã permanece estável. O preço do Brent voltou a recuar junto dos $77,70 por barril.

A Morgan Stanley reviu em alta a sua previsão para o preço do Brent para US $ 80 por barril (de US $ 75) para o quarto trimestre de 2024. No entanto, Morgan Stanley é cauteloso, afirmando que a procura é mais fraca do que o esperado, e a produção permanece em um nível elevado.

