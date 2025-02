Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 10/02/2025

Os mercados asiáticos registaram um desempenho misto depois de Trump ter anunciado novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. O índice Hang Seng subiu 1,5%, liderado por ações de tecnologia, enquanto o Shanghai Composite da China subiu 0,4%. O Nikkei do Japão caiu 0,1% e o ASX 200 da Austrália caiu 0,4%.

As últimas medidas comerciais de Trump incluem planos de tarifas recíprocas para corresponder às taxas cobradas por cada país, a serem anunciadas na terça ou quarta-feira. A UE avisou que está pronta a responder “dentro de uma hora”, enquanto o Canadá, o maior fornecedor de alumínio dos EUA, expressou preocupações sobre o impacto nas cadeias de abastecimento integradas.

Apesar da escalada das tensões comerciais, as ações chinesas do sector tecnológico recuperaram, com o Baidu a subir 3,5% e o Alibaba a ganhar mais de 4%. Pequim está alegadamente a preparar medidas de retaliação contra as principais empresas tecnológicas norte-americanas, com sondagens antitrust, com a Apple, a Nvidia, a Broadcom e a Synopsys potencialmente em foco.

O dólar valorizou 0,2%, com os mercados a preverem um ritmo mais lento de cortes nas taxas de juro da Reserva Federal, devido às preocupações com a inflação provocada pelas tarifas. O iene japonês caiu 0,4% para 151,98, apesar dos recentes comentários hawkish do BOJ, enquanto o yuan enfraqueceu para além de 7,3 por dólar, para um mínimo de três semanas.

Os preços do petróleo subiram ligeiramente com o Brent a $75,06 e o WTI a $71,40. O ouro aproximou-se dos máximos históricos perto de US $ 2.881 por onça, já que o aumento das tensões comerciais impulsionou a procura por ativos de refúgio. O banco central da China continuou a comprar ouro pelo terceiro mês consecutivo.

O Japão registou um excedente recorde da balança corrente de 29,3 biliões de ienes (193 mil milhões de dólares) em 2024, impulsionado por fortes retornos de investimento no estrangeiro, no meio da fraqueza do iene. No entanto, tanto a balança comercial como a balança de serviços permaneceram deficitárias.

O presidente da Reserva Federal, Powell, deverá testemunhar perante o Congresso na terça e quarta-feira.

Trump também anunciou planos para suspender a produção de moedas de um cêntimo, citando custos de fabrico de 3,7 cêntimos por moeda. A medida segue as recomendações da equipa do Departamento de Eficiência Governamental de Musk, que identificou ineficiências de custos nas operações do Tesouro.

