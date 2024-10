Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 10/09/2024

Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados de forma eestável. O mercado na China está a ser negociado entre -0,10% e 0,10%. O índice japonês Nikkei 225 desceu 0,05% e o índice de Singapura SG20cash recuou 0,32%.

Os índices nos EUA fecharam a sessão de ontem com fortes ganhos, registando ganhos superiores a 1,0% e recuperando algumas das perdas da semana anterior. O US500 fechou a subir 1,20%, e o US100 quase 1,70%.

Na europa, os futuros apontam para uma abertura em baixa esta manhã. O DAX e o UK100 estão a recuar cerca de 0,20-0,30%.

O relatório comercial da China para agosto foi melhor do que os analistas esperavam. As exportações excederam as expectativas e aceleraram para 8,7% y/y, apesar de vários meses de abrandamento nas encomendas de exportação. O valor das exportações chinesas aumentou em agosto ao ritmo mais rápido dos últimos 17 meses. As importações caíram ligeiramente e aumentaram 0,5% y/y contra as expectativas de 2,0% e 7,2% no mês anterior.

Ishiba, ativista do LDP japonês, afirma que uma das principais tarefas do Japão é sair completamente da deflação. Shigeru Ishiba é provavelmente o candidato mais popular para o próximo Primeiro-Ministro do Japão.

Os ataques aéreos israelitas contra um campo de tendas para deslocados palestinianos mataram e feriram 65 pessoas no sul da Faixa de Gaza, informaram os serviços de socorro civis na terça-feira. Os militares israelitas declararam que o ataque tinha como alvo um centro de comando do Hamas.

Os residentes e os médicos disseram que o campo de tendas perto de Khan Younis, na zona de Al-Mawasi, designada como zona humanitária, foi atingido por pelo menos quatro mísseis. O campo está repleto de palestinianos deslocados que fugiram de outras partes do território.

Nas matérias-primas, o petróleo continua a cair cerca de 0,45%, testando a zona dos 68,45 dólares por barril. A principal razão para as quedas são as preocupações dos investidores sobre uma próxima desaceleração económica.

A Bitcoin está a recuar esta manhã, depois de ter registado fortes ganhos na sessão anterior.





Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.