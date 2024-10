Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 10/10/2024

A sessão de ontem em Wall Street acabou por ser marcada por fortes ganhos em todos os índices norte-americanos. O Dow Jones ganhou 1% e aproximou-se de máximos históricos, enquanto o S&P 500 voltou a subir.

Entre as empresas BigTech, as ações da Alphabet (Google) foram as que tiveram o desempenho mais fraco ontem, caindo cerca de 1,5%, devido ao risco de uma divisão desfavorável do negócio em resultado de uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA.

Os investidores aguardam pelos dados da inflação do IPC nos EUA referente ao mês de setembro às 13:30; as expectativas apontam para uma subida de 2,3% y/y (a leitura mais baixa desde 2021) e 0,1% m/m

As minutas da Fed de ontem não causaram qualquer surpresa nos mercados. O dólar americano continuou a valorizar e as yields das obrigações americanas a 10 anos subiram para 4,07%, cerca de 5 pontos base

As declarações dos membros da Fed indicam que a Reserva Federal está preparada para abrandar o ritmo dos cortes, se necessário. Ainda assim, os membros da Fed reconhecem os riscos de uma inflação mais elevada, mas continua a acreditar que a inflação irá deslizar gradualmente para o objetivo de 2%, enquanto a economia e o mercado de trabalho permanecerem em boa forma

Mary Daly, da Fed, indicou que são prováveis um ou dois cortes nas taxas este ano, enquanto as empresas americanas apontam para circunstâncias que favorecem uma melhoria moderada do sentimento

O índice Hang Seng da China está a recuperar quase 4% esta madrugada, depois de a China ter anunciado a compra de obrigações como um método para estimular o crescimento económico. O PBoC também criou facilidades especiais de swap para bancos, seguradoras e fundos

Devido à recuperação da China, o índice ASX da Austrália subiu 0,5%, embora os ganhos na Ásia tenham sido moderados, uma vez que a atenção do mercado se centrou na recuperação da China. O Nikkkei subiu 0,3%, enquanto o KOSPI subiu 0,15%

A inflação PPI do Japão em setembro subiu 2,8% y/y vs. 2,3% previsto e 2,5% em agosto. O aumento mensal manteve-se estável, prevendo-se uma descida de -0,3%. Os empréstimos bancários no país aumentaram 2,7% em relação ao ano anterior. O iene está longe de se fortalecer, no entanto, e está sendo negociado em torno de 149,4, ganhando 0,11%

O ouro e a prata estão a ganhar ligeiramente entre cerca de 0,2-0,3%, enquanto que o paládio e a platina estão a valorizar cerca de 1,5%. As matérias-primas agrícolas estão a subir, com o trigo a ganhar mais de 1,7% e o algodão cerca de 0,4%.

O Brent está a ser apoiado pelos ganhos na China, e segue a valorizar cerca de 0,6% acima de US $ 77 por barril.

Os relatórios de ontem indicam que Joe Biden com o presidente israelita Netanyahu teve uma conversa construtiva e importante sobre a resposta ao Irão e a escalada no Médio Oriente;

A OpenAI espera atingir a rentabilidade em 2029, mas até lá prevê que as perdas totais sejam superiores a 44 mil milhões de dólares

