Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 11/07/2025

Os futuros do S&P 500 , Nasdaq e Dow Jones estão a recuar cerca de 0,2% depois dos fortes ganhos registados ontem

, e estão a recuar cerca de 0,2% depois dos fortes ganhos registados ontem Donald Trump anunciou a imposição de tarifas de 35% ao Canadá, para além das tarifas sectoriais anteriormente impostas, acusando o país vizinho de estar a praticar uma “retaliação financeira”. Numa entrevista à NBC, o presidente dos EUA acrescentou que outros países enfrentarão tarifas de 15-20%.

De acordo com o presidente da Fed de Chicago, Austan Goolsbee, os direitos aduaneiros não tiveram até agora o impacto esperado na inflação, mas a acumulação de novas tarifas prejudica a possibilidade de cortes rápidos nas taxas de juro. Goolsbee disse ainda que “não entende” o argumento de Trump sobre as taxas de juro e os custos do serviço da dívida dos EUA, sublinhando que o mandato da Fed é a inflação e o emprego, e não a política fiscal.

Os mercados da Ásia-Pacífico estão a reagir de forma mista aos últimos desenvolvimentos na política comercial dos EUA. Os futuros dos índices chineses estão a ser negociados maioritariamente em alta (Hang Seng : +1,7%, HSC EI: +1,5%), enquanto o Nikkei 225 do Japão (-0,15%), o S&P/ASX 2000 da Austrália (-0,3%) e o Nifty 50 da Índia (-0,75%) estão a ser negociados no vermelho.

: +1,7%, EI: +1,5%), enquanto o do Japão (-0,15%), o da Austrália (-0,3%) e o da Índia (-0,75%) estão a ser negociados no vermelho. Um conselheiro do PBOC e economistas estão a pedir à China que implemente um pacote de estímulo de até 1,5 triliões de yuans (209 mil milhões de dólares) para compensar as tarifas dos EUA, impulsionar o consumo e manter a flexibilidade da moeda. Também recomendam cortes nas taxas de juro, reformas fiscais e uma melhor gestão do risco de crédito para as PME.

As vendas de camiões eléctricos na China aumentaram 175% em termos anuais no primeiro semestre de 2025, reduzindo a procura de gasóleo e petróleo bruto. O crescimento é impulsionado principalmente por subsídios e pelo rápido desenvolvimento de infra-estruturas de carregamento.

O PMI de manufatura da Nova Zelândia subiu para 48.8 em junho (anteriormente 47.5).

Mercado Forex: O índice do dólar recupera em resposta às novas tarifas de Trump (USDIDX : + 0,2%). Os maiores perdedores são o iene japonês (USDJPY: + 0.4%), o dólar canadeano (USDCAD : + 0.25%) e o dólar da Nova Zelândia (NZDUSD : -0.25%). EURUSD cai 0,2% para 1,168.

O índice do dólar recupera em resposta às novas tarifas de Trump : + 0,2%). Os maiores perdedores são o iene japonês (USDJPY: + 0.4%), o dólar canadeano : + 0.25%) e o dólar da Nova Zelândia : -0.25%). cai 0,2% para 1,168. Os metais preciosos continuam a valorizar: O ouro sobe 0,3% para $3340 por onça, enquanto a prata sobe 1% para $37,38 por onça.

sobe 0,3% para $3340 por onça, enquanto sobe 1% para $37,38 por onça. Os futuros do petróleo Brent e WTI interromperam as quedas de ontem e estão a ser negociados de forma estável no início do dia. O gás natural (NATGAS ) também está inalterado em relação ao fecho de ontem.

e interromperam as quedas de ontem e estão a ser negociados de forma estável no início do dia. O gás natural ) também está inalterado em relação ao fecho de ontem. O mercado de criptomoedas continua a recuperar. Os futuros da Bitcoin (+1.5% para 118,360), Ethereum (+1.75%), Solana (+1.7%) e Ripple (+1.8%).

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.