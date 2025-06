Destaques da manhã, por Henrique Tomé (12.06.2025)

O Secretário do Tesouro Bessent disse ao Congresso que é “muito provável” que Trump adie a aplicação dos direitos aduaneiros prevista para 8 de julho. Os países que negoceiam de boa fé podem beneficiar de prorrogações do prazo. Atualmente, estão em curso conversações com 18 países. Os que não cooperarem enfrentarão consequências.

Apesar do anúncio de “90 acordos em 90 dias”, até à data só foi alcançado um acordo preliminar com o Reino Unido. Os atrasos estão a suscitar ceticismo quanto ao ritmo e à seriedade das negociações. Bessent sublinhou que o objetivo dos EUA nas relações com a China é o comércio justo. As principais questões continuam a ser a limitação das exportações chinesas e o equilíbrio do défice comercial.

De acordo com a Bloomberg, Trump tenciona anunciar novas tarifas unilaterais nas próximas duas semanas. Não foram fornecidos pormenores. Esta medida confirma a sua estratégia comercial agressiva. Os mercados aguardam informações sobre os países e sectores que poderão ser afectados pelas novas taxas.

Uma pesquisa do Ministério das Finanças do Japão mostrou uma queda acentuada na confiança das empresas no segundo trimestre. O índice das grandes empresas caiu para -1,9 e o índice dos serviços para -0,5 - as primeiras leituras negativas em mais de um ano. Os dados aumentam a pressão sobre o Banco do Japão para manter a sua política atual na reunião de 16-17 de junho.

As expectativas de inflação dos consumidores na Austrália subiram para 5,0% em junho, acima dos 4,1% em maio - o nível mais elevado desde julho de 2023. Se a tendência se mantiver, os mercados poderão começar a avaliar uma orientação política mais agressiva.

Houve informações de que Israel está preparado para atacar instalações militares iranianas, o que levou os EUA a recomendar aos seus cidadãos que considerem a possibilidade de abandonar a região.

Apesar disso, as conversações nucleares entre os EUA e o Irão ainda estão marcadas para domingo. As mensagens contraditórias sublinham um elevado nível de incerteza geopolítica. Os preços do petróleo subiram inicialmente, mas não conseguiram manter os ganhos.

O Banco Central Europeu informou que os bancos centrais mundiais continuaram a comprar ouro a níveis recorde em 2024. A quota-parte do euro nas transacções monetárias internacionais mantém-se em cerca de 19%, o que faz dele a segunda moeda mais utilizada no mundo.

O Vice-Presidente da China, Han Zheng, reuniu-se com o Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestando a intenção da China de aprofundar a cooperação com a UE. Salientou o apoio aos objectivos multilaterais de desenvolvimento e ao progresso sustentável das pequenas nações insulares. A visita teve como objetivo demonstrar o papel construtivo da China a nível internacional e contrabalançar a influência dos EUA.

O Senado aprovou o processo legislativo para o projeto de lei “stablecoin” (GENIUS Act) por uma votação de 68-30. O projeto de lei poderá ser aprovado já na próxima semana. A proposta inclui um requisito para que as stablecoins sejam apoiadas por obrigações do Tesouro dos EUA. A administração Trump apoia o projeto de lei como forma de reforçar a posição global do dólar.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.