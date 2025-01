Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 13/01/2025

A pressão sobre o mercado de ações continua a vir da valorização do dólar, que está a valorizar mais 0,20% esta manhã. Este é o nível mais alto desde o início de novembro de 2022. A pressão também está a ser aumentada pelas yields das obrigações do Tesouro dos EUA. Hoje, as yields a10 anos estão a subir para 4,76%, o nível mais elevado desde outubro de 2023.

A pressão sobre o mercado de ações continua a vir da valorização do dólar, que está a valorizar mais 0,20% esta manhã. Este é o nível mais alto desde o início de novembro de 2022. A pressão também está a ser aumentada pelas yields das obrigações do Tesouro dos EUA. Hoje, as yields a10 anos estão a subir para 4,76%, o nível mais elevado desde outubro de 2023.

A pressão sobre o mercado de ações continua a vir da valorização do dólar, que está a valorizar mais 0,20% esta manhã. Este é o nível mais alto desde o início de novembro de 2022. A pressão também está a ser aumentada pelas yields das obrigações do Tesouro dos EUA. Hoje, as yields a10 anos estão a subir para 4,76%, o nível mais elevado desde outubro de 2023.

A pressão sobre o mercado de ações continua a vir da valorização do dólar, que está a valorizar mais 0,20% esta manhã. Este é o nível mais alto desde o início de novembro de 2022. A pressão também está a ser aumentada pelas yields das obrigações do Tesouro dos EUA. Hoje, as yields a10 anos estão a subir para 4,76%, o nível mais elevado desde outubro de 2023.

A pressão sobre o mercado de ações continua a vir da valorização do dólar, que está a valorizar mais 0,20% esta manhã. Este é o nível mais alto desde o início de novembro de 2022. A pressão também está a ser aumentada pelas yields das obrigações do Tesouro dos EUA. Hoje, as yields a10 anos estão a subir para 4,76%, o nível mais elevado desde outubro de 2023.

A pressão sobre o mercado de ações continua a vir da valorização do dólar, que está a valorizar mais 0,20% esta manhã. Este é o nível mais alto desde o início de novembro de 2022. A pressão também está a ser aumentada pelas yields das obrigações do Tesouro dos EUA. Hoje, as yields a10 anos estão a subir para 4,76%, o nível mais elevado desde outubro de 2023.

Philip Lane, economista-chefe e membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), disse que o BCE espera uma recuperação económica na Europa e uma melhoria no consumo em 2025. Acrescentou ainda que é provável que o Banco continue a flexibilizar a política monetária.

Philip Lane, economista-chefe e membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), disse que o BCE espera uma recuperação económica na Europa e uma melhoria no consumo em 2025. Acrescentou ainda que é provável que o Banco continue a flexibilizar a política monetária.

Philip Lane, economista-chefe e membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), disse que o BCE espera uma recuperação económica na Europa e uma melhoria no consumo em 2025. Acrescentou ainda que é provável que o Banco continue a flexibilizar a política monetária.

Philip Lane, economista-chefe e membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), disse que o BCE espera uma recuperação económica na Europa e uma melhoria no consumo em 2025. Acrescentou ainda que é provável que o Banco continue a flexibilizar a política monetária.

Philip Lane, economista-chefe e membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), disse que o BCE espera uma recuperação económica na Europa e uma melhoria no consumo em 2025. Acrescentou ainda que é provável que o Banco continue a flexibilizar a política monetária.

Philip Lane, economista-chefe e membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), disse que o BCE espera uma recuperação económica na Europa e uma melhoria no consumo em 2025. Acrescentou ainda que é provável que o Banco continue a flexibilizar a política monetária.