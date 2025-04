Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 16/04/2025

Após a sessão de ontem em Wall Street, durante a qual os índices apagaram os ganhos registados anteriormente, assistimos hoje a um novo recuo no mercado de ações dos EUA. As quedas estão a ser impulsionadas principalmente pelos receios de uma escalada da guerra comercial, juntamente com a falta de progressos nas conversações entre os Estados Unidos e os seus aliados sobre a flexibilização das políticas tarifárias.

As ações da Nvidia caíram mais de 6% após o fecho do mercado dos EUA, em resposta às novas restrições à exportação dirigidas à China. Os futuros do índice US500 estão a cair 1,5%, enquanto o índice US100 caiu mais de 2%.

Hong Kong decidiu suspender o serviço postal para os Estados Unidos. Ao abrigo de uma nova ordem executiva, o Presidente Trump impôs uma pesada tarifa de 245% sobre as importações de seringas e agulhas médicas provenientes da China, citando a excessiva dependência do fabrico chinês.

Os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura mais baixa dos mercados em todo o continente, com o EU50 a cair quase 1,5%. A gigante holandesa dos semicondutores ASML avisou que a guerra comercial poderia afetar significativamente os seus resultados financeiros em 2025 e 2026.

O petróleo desceu quase 1,5%, recuando para cerca de 60 dólares por barril, enquanto o gás natural (NATGAS) desceu 1%. Entre as mercadorias agrícolas, o trigo e o milho na CBOT estão a valorizar quase 1,5%.

O ouro está a subir quase 3%, aproximando-se de US $ 3,300 devido às preocupações sobre uma guerra comercial entre os EUA e a China.

