Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/01/2025

Os mercados asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada, com as ações chinesas a subirem devido aos dados fortes do PIB, enquanto as ações japonesas desceram acentuadamente. O CSI 300 da China ganhou 0,5% depois de o PIB do quarto trimestre ter registado um crescimento de 5,4%, elevando o crescimento em 2024 para o objetivo de 5% fixado por Pequim. O Nikkei do Japão caiu 0,35% devido às expectativas de aumento da taxa do BOJ.

O iene japonês voltou a valorizar face ao dólar, com os mercados a preverem um potencial aumento da taxa do BOJ na reunião da próxima semana. As ações da Nintendo caíram 5% após a recepção morna da revelação do Switch 2, pesando sobre o TOPIX mais amplo que caiu 0,7%.

Scott Bessent, nomeado para o Tesouro do Presidente eleito dos EUA, prometeu sanções mais duras contra o petróleo russo e apoio à extensão da redução de impostos durante a confirmação do Senado. Os mercados aguardam a tomada de posse na segunda-feira, num contexto de preocupações com as medidas comerciais planeadas contra a China.

Os preços do petróleo subiram com o Brent a 81,6 dólares e o WTI a 78,30 dólares, e estão próximos de registar a quarta semana consecutiva de ganhos, com as novas sanções dos EUA sobre a energia russa a perturbarem as cadeias de abastecimento. A milícia Houthi do Iémen deverá interromper os ataques no Mar Vermelho após o acordo de cessar-fogo em Gaza.

O ouro continua a recuperar, aproximando-se dos $ 2.712, já que dados econômicos mistos dos EUA alimentaram especulações de corte de taxas. O cobre subiu 0.2% para US $ 9,268 com o forte PIB chinês, embora os ganhos tenham sido limitados pelas preocupações com a política comercial de Trump.

O dólar poderá terminar com a série de ganhos que já durava seis semanas após os dados da inflação EUA.

A população da China diminuiu pelo terceiro ano consecutivo em 2024, caindo 1,39 milhões para 1,408 mil milhões, apesar de um ligeiro aumento nos nascimentos. O envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade colocam desafios económicos crescentes.

A nave espacial SpaceX explodiu durante um voo de teste na quinta-feira, perturbando o tráfego aéreo nas Caraíbas com a queda de destroços. A empresa confirmou que a captura do propulsor foi bem sucedida, mas que a nave espacial falhou devido a uma fuga no sistema de propulsão.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.