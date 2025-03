Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/03/2025

Os índices em Wall Street terminaram com a série de quedas acentuadas na sexta-feira, com os principais índices a fecharem em terreno positivo, depois das notícias de que os Democratas não iriam bloquear o projeto de lei sobre a despesa pública no Senado. O Nasdaq subiu 2,61%, o S&P 500 subiu 2,13%, o DJIA subiu 1,65% e o Russell 2000 subiu mais de 2,53%.

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, considerou saudável a atual correção em Wall Street, afirmando que uma euforia comparável no mercado bolsista conduziria a uma crise financeira. No contexto de uma potencial recessão nos EUA, Bessent acrescentou que “não há garantias de que não aconteça”.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sugeriu potenciais conversações bilaterais com os parceiros comerciais após a imposição de direitos aduaneiros importantes aos EUA.

Donald Trump anunciou que iria ter uma conversa com Vladimir Putin na terça-feira, acrescentando que “muito foi feito durante o fim de semana”.

Os índices na Ásia estão a ganhar no início da semana, em resposta aos melhores dados de consumo da China. O HSCEI subiu 1%, o Shanghai SE Composite 0,3%, o Nikkei 225 japonês 1,2% e o Kospi sul-coreano 1,56%.

As vendas a retalho na China aumentaram 4% em fevereiro (previsão: 3,8%), enquanto a produção industrial cresceu 5,9% (previsão: 5,3%). O impacto positivo dos dados é contrabalançado por uma nova descida dos preços dos imóveis novos (-0,14% MoM, anteriormente: -0,07%) e uma taxa de desemprego superior à prevista (5,4%, previsão: 5,1%, anteriormente: 5,2%).

Está agendada para hoje uma conferência de imprensa de representantes do governo chinês, onde serão anunciadas novas medidas para estimular a procura interna.

A volatilidade no mercado cambial permanece moderada. EURUSD está estável (1.088), o iene japonês continua sua correção ( USDJPY : -0.23%), e as moedas dos antípodas fazem pequenos ganhos em relação ao dólar ( AUDNZD : + 0.03%, NZDUSD : + 0.13%). O índice do dólar está ligeiramente no verde ( USDIDX : +0,05%).

O ouro valoriza 0.15% para $ 2,988 por onça, e a prata também está a valorizar (+ 0.1% para $ 33.83 por onça).

Na energia, o Brent e WTI subiram 0,6%, enquanto que os futuros do NATGAS permanecem inalterados.

O mercado das criptomoedas está a tentar recuperar. A Bitcoin e Ethereum valorizaram 1,1% e 0,7%, respetivamente. Também são visíveis ganhos na Polygon (+ 3.05%), Chainlink (+ 2.45%), Ripple (+ 1.5%) e Solana (+ 1.3%).

Os principais dados macroeconómicos de hoje incluem as vendas a retalho nos E.U.A.



