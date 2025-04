Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/04/2025

Os índices em Wall Street voltaram a entrar em sell-off depois de Donald Trump ter imposto restrições à venda de chips H20 da Nvidia à China ( Nasdaq: -3,1%, S&P500: -2,25%, DJIA: -1,7%, Russell 2000: -1% ). No entanto, esta manhã os futuros dos índices norte-americanos estão a ser negociados em terreno positivo

De acordo com Jerome Powell, uma economia mais fraca e uma inflação elevada constituiriam uma ameaça para o duplo mandato da Fed, e o desemprego e a inflação deverão "desviar-se do equilíbrio" em 2025.

As esperanças de um regresso rápido aos cortes nas taxas de juro desvaneceram-se, o que afectou o sentimento no mercado de ações, ao mesmo tempo que impulsionou os preços do ouro (+3% ontem) e os rendimentos do Tesouro dos EUA (+0,54%).

Os resultados do primeiro trimestre de 2025 da TSMC excederam as expectativas dos investidores. A receita líquida atingiu 361,5 mil milhões de dólares (+60%, previsão: 346,76), com uma margem de 58,8% (previsão: 58,1%).

Os progressos nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e o Japão suscitaram entusiasmo em toda a região da Ásia-Pacífico. Foram valorizados o índice HSCEI da China (+1,2%), o Nikkei 225 do Japão (+0,85%), o Kospi da Coreia do Sul (+0,8%) e o S&P/ASX 200 da Austrália (+0,64%).

O desemprego na Austrália manteve-se inalterado em março (4,1%), enquanto a variação do emprego ficou ligeiramente aquém das expectativas (32,2 mil, previsão: 40 mil).

A inflação do IPC na Nova Zelândia subiu no primeiro trimestre de 2025 acima das expectativas (2,5% y/y, previsão: 2,4%, anterior: 2,2%), embora isto não tenha reduzido as expectativas de um corte da taxa de 75 pontos base em maio. O aumento dos preços foi impulsionado pelos custos dos alimentos, da gasolina e da educação.

No mercado cambial, assistimos a uma correção em baixa das moedas do G10 face ao dólar ( USDIDX : +0,18%), com uma queda média de 0,2-0,4%. Os maiores perdedores são o dólar australiano ( AUDUSD : -0.48%) e o iene, em resposta aos comentários de Trump sobre “grande progresso” nas negociações tarifárias com o Japão ( USDJPY : + 0.48%). O franco suíço, anteriormente um grande vencedor da fraqueza do dólar, também está recuando ( USDCHF : + 0.4%). EURUSD está a cair 0,3% para 1,1366.

O ouro está a sofrer uma ligeira correção da euforia de ontem (-0,3% para $3.333/oz), com a prata também em baixa (-0,7% para $32,53/oz).

está a sofrer uma ligeira correção da euforia de ontem (-0,3% para $3.333/oz), com também em baixa (-0,7% para $32,53/oz). O petróleo, Brent e WTI continuam a subir após o relatório do DOE de ontem (mais 1.3% e 1.6%, respetivamente), e os futuros do gás natural também estão a recuperar (+ 0.3%).

O petróleo, Brent e WTI continuam a subir após o relatório do DOE de ontem (mais 1.3% e 1.6%, respetivamente), e os futuros do gás natural também estão a recuperar (+ 0.3%).
O principal evento macroeconómico de hoje será a decisão do BCE sobre as taxas de juro na zona euro.

