Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 18/08/2025

Embora a sexta-feira tenha terminado com uma correção em Wall Street (S&P 500: -0,3%, Nasdaq: -0,4%, Russell 2000: -0,55%, DJIA: +0,1%), os futuros dos índices estão a iniciar a semana em terreno positivo (US500 : +0,1%, EU50 : +0,1%).

: +0,1%, : +0,1%). A reunião de sexta-feira entre Trump e Putin não trouxe nenhum avanço para a guerra na Ucrânia. Fontes afirmam que Putin exige o controlo total das regiões de Donetsk e Luhansk em troca de “concordar” com garantias de segurança ao estilo da NATO para a Ucrânia. De acordo com Trump, “Zelensky, se quiser, pode acabar com a guerra imediatamente ou continuar a lutar”.

O mercado está agora concentrado na reunião agendada para hoje entre Trump e Zelensky. Espera-se que o Presidente da Ucrânia seja acompanhado na Casa Branca pelos líderes europeus para evitar uma repetição do tenso encontro de fevereiro.

O conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, criticou a Índia por importar petróleo russo, argumentando que o país deveria agir mais como um parceiro estratégico dos EUA.

Na região Ásia-Pacífico, o otimismo domina, impulsionado principalmente pela decisão de Trump de adiar o aumento das tarifas sobre a China por importar petróleo russo. Os ganhos mais fortes registam-se na Índia (Nifty 50: +1,1%), depois de o primeiro-ministro Modi ter anunciado cortes nos impostos sobre o consumo. Os fabricantes de automóveis e de produtos electrónicos lideram a recuperação. O HSCEI chinês (CHN.cash : +1%), o Hang Seng (HK.cash : +0,75%), o Nikkei 225 japonês (JP225 : +0,7%) e o S&P ASX 200 australiano (AU200.cash : +0,6%) também estão a negociar em alta.

: +1%), o Hang Seng : +0,75%), o Nikkei 225 japonês : +0,7%) e o S&P ASX 200 australiano : +0,6%) também estão a negociar em alta. No mercado cambial, a volatilidade permanece relativamente limitada. Os maiores movimentos são nas moedas antípodas (AUDUSD : +0,2%, NZDUSD : +0,3%), recuperando com a redução da incerteza após a cimeira Trump-Putin e a decisão tarifária sobre a China. O NZD é adicionalmente apoiado pelas expectativas de um corte moderado das taxas na quarta-feira (25 bps). O índice do dólar (USDIDX ) e EURUSD (1,17) estão estáveis, enquanto o iene japonês está a ter um desempenho inferior (USDJPY : +0,15%).

: +0,2%, : +0,3%), recuperando com a redução da incerteza após a cimeira Trump-Putin e a decisão tarifária sobre a China. O NZD é adicionalmente apoiado pelas expectativas de um corte moderado das taxas na quarta-feira (25 bps). O índice do dólar ) e EURUSD (1,17) estão estáveis, enquanto o iene japonês está a ter um desempenho inferior : +0,15%). Os futuros do petróleo continuam sob pressão (OIL : -0,3%, OIL.WTI : -0,35%), embora os preços já tenham recuperado parte das perdas do início da sessão.

: -0,3%, : -0,35%), embora os preços já tenham recuperado parte das perdas do início da sessão. O ouro subiu 0.35% para $ 3,345 por onça, enquanto a prata subiu 0.15% para $ 38.06 por onça.

subiu 0.35% para $ 3,345 por onça, enquanto subiu 0.15% para $ 38.06 por onça. As criptomoedas permanecem sob pressão: a Bitcoin recua1.9% para $ 115,450, enquanto a Ethereum recua 3.9% para $ 4,295.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.