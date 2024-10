Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 18/09/2024

A sessão asiática acabou por ser mista, com os investidores a aguardarem os resultados da reunião da Reserva Federal de hoje, às 19h0. Os volumes de negociação foram reduzidos devido aos feriados em Hong Kong e na Coreia do Sul.

Os mercados chineses quase não se movimentaram com o retomar das negociações após um feriado de dois dias. O sentimento permanece fraco após os recentes dados económicos fracos. Os índices Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite foram negociados perto de mínimos de 7 meses.

O Nikkei 225 do Japão foi o que teve o melhor desempenho, subindo 0,7%, enquanto o TOPIX subiu 0,2%.

Os preços do ouro subiram ligeiramente, mantendo os recentes máximos históricos, com os investidores a anteciparem cortes nas taxas da Reserva Federal.

Os preços do petróleo caíram durante a sessão asiática após os dados da API mostrarem um aumento inesperado nos inventários dos E.U.

Os investidores estão divididos entre as expectativas de um corte de 25 ou 50 pontos base na taxa de juro da Reserva Federal. O CME Fedwatch mostra uma probabilidade de 65% de uma redução de 50 pontos base.

O crescimento das exportações do Japão abrandou acentuadamente em agosto, com os envios para os E.U.A. a caírem pela primeira vez em três anos. As principais encomendas de maquinaria diminuíram inesperadamente 0,1% em julho.

A Tupperware Brands apresentou um pedido de proteção contra falência ao abrigo do Capítulo 11, citando o declínio da procura e o aumento dos custos.

A Meta Platforms enfrenta uma potencial multa pesada na UE por alegados esforços para dominar o mercado da publicidade classificada.

A BlackRock e a Microsoft anunciaram planos para lançar um fundo de mais de 30 mil milhões de dólares para investir em infra-estruturas de IA para centros de dados e projectos de energia.







