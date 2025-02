Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 19/02/2025

Os mercados asiáticos negociaram de forma mista, com as últimas ameaças tarifárias de Trump a pesarem no sentimento, com o Nikkei 225 do Japão e o Hang Seng de Hong Kong a caírem 0,4% e 0,7%, respetivamente. No entanto, o KOSPI da Coreia do Sul subiu 1,8% para um máximo de cinco meses, impulsionado pela força da tecnologia e pela melhoria das condições políticas após a conclusão do julgamento de impeachment do presidente Yoon.

O Presidente Trump anunciou planos para impor tarifas de 25% sobre as importações de automóveis, produtos farmacêuticos e semicondutores. As tarifas sobre os automóveis poderão ser aplicadas já em abril, enquanto o calendário de aplicação para outros sectores permanece incerto, uma vez que os fabricantes têm tempo para estabelecer operações nos EUA. A medida suscitou preocupações nos principais parceiros comerciais, tendo o Japão levantado formalmente a questão, dada a sua significativa exposição à indústria automóvel.

O membro do conselho de administração do Banco do Japão, Hajime Takata, assinalou novas subidas de taxas, alertando para o facto de a manutenção de taxas baixas poder conduzir a uma assunção excessiva de riscos e a pressões inflacionistas. Os mercados estão a avaliar uma probabilidade de 80% de um aumento da taxa para 0,75% em julho, com o rendimento do JGB a 10 anos a oscilar perto de 1,425%.

O Banco da Reserva da Nova Zelândia reduziu a sua taxa de referência em 50 pontos base para 3,75% e projectou mais dois cortes de 25 pontos base em abril e maio. O Governador Orr indicou uma taxa terminal mais baixa do que o previsto anteriormente, com o objetivo de atingir cerca de 3% no final do ano, à medida que o banco se esforça por apoiar a economia em dificuldades.

Os preços do petróleo subiram depois de os ataques de drones ucranianos terem visado uma estação de bombagem de crude russa, interrompendo o fornecimento do Cazaquistão. O Brent subiu 0,3% para $76,04, enquanto o WTI ganhou 0,3% para $72,03. O Consórcio do Oleoduto do Cáspio relatou uma redução de 30-40% nas remessas após o ataque.

O regulador financeiro de Hong Kong anunciou planos para expandir os serviços de criptomoeda, considerando a aprovação de novos derivados sobre cripto ativos para certos investidores. A cidade emitiu nove licenças de plataforma de negociação de ativos digitais com mais oito aplicativos em análise, pois pretende se estabelecer como um centro de criptografia regional.

O dólar americano estabilizou com os mercados a avaliarem as tensões comerciais e as negociações de paz Rússia-Ucrânia, enquanto o dólar da Nova Zelândia recuperou das perdas anteriores, após a decisão da taxa do RBNZ. O iene japonês valorizou ligeiramente para 151,83 por dólar, devido às crescentes expectativas de aperto da política do BOJ.

O mercado imobiliário da China voltou a mostrar sinais de fraqueza, com os preços das casas novas a estagnarem pelo segundo mês consecutivo em janeiro, enquanto os preços anuais caíram 5,0%. O sector, atingido pela crise, enfrenta desafios persistentes devido aos elevados níveis de existências, à fraca procura e aos ventos contrários demográficos a longo prazo, o que levou a apelos a medidas de apoio adicionais.

A plataforma X de Elon Musk está alegadamente em negociações para angariar fundos numa avaliação de 44 mil milhões de dólares, igualando o preço original de aquisição do Twitter. A potencial ronda de financiamento assinala uma reviravolta significativa em relação à avaliação de 12,3 mil milhões de dólares feita pela Fidelity em dezembro, apoiada pelo aumento da atividade dos utilizadores em torno das eleições presidenciais nos EUA e pelo regresso dos anunciantes.

