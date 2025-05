Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 19/05/2025

Wall Street fechou em terreno positivo na sexta-feira ( S&P 500 : +0,7%, Nasdaq : +0,5%, DJIA : +0,78%, Russell 2000 : +0,9%), mas os futuros dos índices americanos reagiram em baixa depois de a agência de notação Moody's Ratings ter cortado a notação de crédito dos Estados Unidos, citando um aumento mais acentuado da dívida e dos pagamentos de juros na última década do que em economias comparáveis.

: +0,7%, : +0,5%, : +0,78%, : +0,9%), mas os futuros dos índices americanos reagiram em baixa depois de a agência de notação Moody's Ratings ter citando um aumento mais acentuado da dívida e dos pagamentos de juros na última década do que em economias comparáveis. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, minimizou a decisão da Moody's, chamando à notação um “indicador de atraso”. Culpou a administração Biden pela descida da classificação e insistiu que o atual governo está determinado a reduzir a despesa e a estimular o crescimento económico. Relativamente aos direitos aduaneiros, Bessent afirmou que os Estados Unidos iriam impor direitos aos países que se recusassem a negociar “de boa fé”.

Os índices da região da Ásia-Pacífico acabaram por ser negociados também em terreno negativo. O Nikkei 225 do Japão está a cair (-0,77%), tal como o HSCEI da China (-0,5%), o Kospi da Coreia do Sul (-1,15%) e o S&P/ASX 200 da Austrália (-0,6%). A contrariar a queda estão os produtores chineses de produtos alimentares, os produtos farmacêuticos, os fabricantes japoneses de automóveis e as empresas sul-coreanas de energias renováveis.

do Japão está a cair (-0,77%), tal como o da China (-0,5%), o da Coreia do Sul (-1,15%) e o da Austrália (-0,6%). A contrariar a queda estão os produtores chineses de produtos alimentares, os produtos farmacêuticos, os fabricantes japoneses de automóveis e as empresas sul-coreanas de energias renováveis. A produção industrial da China aumentou em abril acima das expectativas (6,1% em termos anuais; previsão: 5,5%; anterior: 7,7%), enquanto as vendas a retalho caíram mais do que o previsto (5,1%; previsão: 5,4%; anterior: 5,9%), sublinhando a fraca procura interna. Os números estão a aumentar as expectativas de um maior apoio fiscal por parte do Partido Comunista Chinês.

Forex : O dólar está a valorizar face a quase todas as moedas do G10 ( USDIDX : -0,3%) após a descida da classificação. As moedas tradicionais de refúgio mostram mais resiliência: o iene japonês ( USDJPY : -0,3%), o franco suíço ( USDCHF : -0,16%) e o euro ( EURUSD : +0,2%). O dólar australiano está a descer ( AUDUSD : -0,05%) devido aos dados mistos da China.

: O dólar está a valorizar face a quase todas as moedas do G10 ( : -0,3%) após a descida da classificação. As moedas tradicionais de refúgio mostram mais resiliência: o iene japonês ( : -0,3%), o franco suíço ( : -0,16%) e o euro ( : +0,2%). O dólar australiano está a descer ( : -0,05%) devido aos dados mistos da China. Commodities : A incerteza sobre as ações dos EUA está a apoiar os ganhos nos metais preciosos: o ouro recupera 0,45% para $3 217 /oz, enquanto a prata valoriza 0,25% para $32,36 /oz. O petróleo Brent e WTI prolongam as quedas da semana passada (-0.5% cada); Os futuros do NATGAS estão em queda (-2.2%).

: A incerteza sobre as ações dos EUA está a apoiar os ganhos nos metais preciosos: recupera 0,45% para $3 217 /oz, enquanto valoriza 0,25% para $32,36 /oz. O petróleo e prolongam as quedas da semana passada (-0.5% cada); Os futuros do estão em queda (-2.2%). Criptomoedas: O sentimento é de baixa: Bitcoin caiu 1% para $ 103 000, Ethereum caiu 0.5% para $ 2 382.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.