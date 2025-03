Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 20/03/2025

Jerome Powell reafirmou a posição do Fed em relação à política monetária, reforçando que não há pressa em cortar as taxas (“o custo de esperar é baixo”), o mercado de trabalho está estável (baixos despedimentos, poucas novas contratações) e as decisões futuras serão baseadas em dados. O gráfico de pontos continua apontar para dois cortes nas taxas de juro em 2025.

Os mercados da Ásia-Pacífico seguiram, na sua maioria, os ganhos de Wall Street, mas as ações chinesas registaram uma forte realização de lucros, especialmente no sector tecnológico. O HSCEI (-1,95%), o Shanghai SE Index (-0,4%) e o Nikkei 225 (-0,25%) caíram, enquanto o Kospi da Coreia do Sul (+0,3%) e o ASX 200 da Austrália (+1,15%) ganharam.

