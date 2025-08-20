Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 20/08/2025

A calma de verão de Wall Street foi quebrada pelo sell-off nas grandes empresas tecnológicas, que arrastou os principais índices de ações para baixo, mais uma vez destacando o quão dependente o mercado se tornou de uma BigTech. O Nasdaq 100 caiu até 1,4% ontem, marcando a sua segunda maior queda desde a surpresa das tarifas em abril, com a Nvidia a liderar a queda. A fraqueza das megacaps ofuscou os ganhos de mais de 350 nomes do S&P 500.

Hoje, os sentimentos no mercado de futuros de Wall Street também são mais fracos, com os US100, US500 e US30 a perderem 0,3% a 0,4%. Não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, os sentimentos são mistos, com os futuros de todos os grandes índices de referência, como o DE40 ou o UK100, a caírem ligeiramente

O PBoC decidiu manter as taxas inalteradas no nível de 3,5%, em linha com as expectativas do mercado. Os futuros dos índices de referência chineses HK.cash e CHN.cash valorizam quase 0,5% hoje.

Os ganhos da Home Depot impulsionaram os grandes retalhistas, e as ações da Intel subiram após relatos de que o governo dos EUA está a trabalhar num acordo para adquirir uma participação de 10% na fabricante de chips.

Nas obrigações, os títulos do Tesouro valorizaram antes do discurso do presidente da Reserva Federal, Powell, em Jackson Hole, fazendo com que o rendimento a 10 anos descesse três pontos base para 4,30%. Enquanto isso, a S&P Global Ratings observou que a receita das tarifas poderia ajudar a amenizar o golpe dos cortes de impostos e proteger o grau de crédito do país.

O mercado de criptomoedas também não foi poupado, acabando por entrar também em sell-off. Os traders agora estão a aguardar pelas declarações de Powell, procurando sinais de que um corte nas taxas de setembro ainda está em jogo - e por quaisquer pistas sobre como o Fed pode orientar a política no próximo ano.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.