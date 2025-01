Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 21/01/2025

Começamos o primeiro dia após a tomada de posse do 47º Presidente dos EUA, Donald Trump. Os mercados financeiros começam o dia com algum nervosismo, na sequência das primeiras decisões tomadas na Casa Branca.

Donald Trump assinou ontem uma longa lista de ordens executivas. Especulou-se também que, numa primeira fase, não seriam assinadas quaisquer ordens relativas a tarifas. No entanto, o Presidente delineou várias ideias sobre o que poderia ser feito com as tarifas.

À noite, na Sala Oval, Trump declarou que a sua administração iria impor uma tarifa de 25% ao México e ao Canadá a 1 de fevereiro. Trata-se de uma medida significativa, uma vez que o México e o Canadá são dois dos três maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos.

No ano passado, as importações do México para os EUA ascenderam a mais de 470 mil milhões de dólares, enquanto as importações do Canadá se aproximaram dos 420 mil milhões de dólares.

Uma medida deste tipo por parte dos EUA aumenta a probabilidade de ambos os países imporem direitos aduaneiros de retaliação sobre os produtos americanos, prejudicando potencialmente as empresas nacionais.

Além disso, a China também poderá enfrentar sérias tarifas se não for alcançado um acordo sobre a aquisição da TikTok.

Em resposta a estes anúncios, está a ser observada uma volatilidade extraordinária no mercado cambial. As duas moedas mais fracas são o peso mexicano e o dólar canadiano. Entretanto, o dólar americano está a recuperar parcialmente as perdas do dia anterior à tomada de posse. No momento da publicação, o USDMXN está a ganhar 1,36%, e o USDCAD está a subir quase 0,95%.

Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados com um sentimento mais fraco. Os índices chineses estão a registar perdas na ordem dos 0,50-0,80%. A bolsa japonesa está a subir 0,05%, o índice SG20cash de Singapura está a cair 0,30% e o índice AU200cash australiano é o único a ganhar, com uma subida de 0,35%.

Entre as ordens executivas mais importantes assinadas ontem por Donald Trump, podemos destacar: Departamento de Eficiência Governamental : Criação de um novo departamento liderado por Elon Musk para melhorar a eficiência do governo. Reversão das políticas da era Biden : Trump reverteu 78 acções executivas do mandato de Biden, incluindo medidas relacionadas com a diversidade e igualdade para indivíduos LGBTQ. Acordo de Paris sobre o clima : Retirada dos Estados Unidos do acordo de 2015, invertendo a adesão durante o mandato de Biden. Organização Mundial da Saúde (OMS) : Ordenou a saída dos EUA da OMS, invocando contribuições financeiras injustas. Política de imigração : Declaração de estado de emergência na fronteira do país e introdução de restrições à cidadania por nascimento. Emergência energética nacional : Trump declarou uma emergência energética, expandindo as perfurações e as exportações de combustíveis fósseis. Política de género : Limitação do reconhecimento federal a dois géneros, invertendo as protecções de Biden para a identidade de género. Proibição do TikTok : Trump adiou a aplicação da proibição federal do TikTok por 75 dias para reavaliar as suas consequências. Alteração das normas relativas aos veículos eléctricos : Reversão dos objectivos de Biden para veículos eléctricos e normas de poluição automóvel.



