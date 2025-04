Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 23/04/2025

As ações subiram acentuadamente depois das declarações de Trump acerca das negociações com a China e em relação a Jerome Powell. Os contratos de futuros sobre o US500 estão a subir mais de 1,50% esta manhã, o US100 está a subir 1,86%, bem como o US2000 está a subir 1,65%.

Os juros da dívida dos títulos a 30 anos caíram para 4,80% e o dólar americano recuperou cerca de 0,25%. Os investidores receberam os últimos comentários de Trump de forma positiva, apesar das recentes mudanças de opinião do presidente.

Trump afirmou que não planeia despedir o presidente da Fed, Jerome Powell, apesar das ameaças anteriores. No entanto, quer que Powell actue mais rapidamente na redução das taxas de juro.

Trump também adoptou um tom mais suave em relação à China, afirmando que a parte americana será “muito simpática” durante as negociações. No entanto, avisou que os termos do acordo “poderão ser agravados” se a China não cooperar.

O ouro está a sofrer uma correção de 1,25% para 3335 USD por onça.

O mercado das criptomoedas continua otimista. A Bitcoin subiu para o nível de 93.500 USD e a Ethereum para 1.800 USD.

A governadora da Reserva Federal, Kugler, sublinhou os riscos económicos em curso relacionados com as tarifas e a incerteza. Reafirmou a confiança do público na Reserva Federal e declarou que as expectativas de inflação permanecem ancoradas. De acordo com Kugler, a inteligência artificial deve ser vista como um potencial motor do crescimento da produtividade e não como uma ameaça ao emprego.

O indicador PMI preliminar para a Austrália em abril revelou ligeiras descidas nos sectores da indústria transformadora e dos serviços (51,7 e 51,4 pontos, respetivamente).

No Japão, o PMI da indústria transformadora permanece em território de contração pelo décimo mês (48,5 pontos), indicando encomendas fracas e baixa confiança das empresas.

Os EUA estão a pressionar o Reino Unido para que reduza os direitos aduaneiros sobre os automóveis de 10% para 2,5% e diminua as restrições às importações agrícolas. Os regulamentos relativos à origem das mercadorias estão também a ser revistos.

As ações da Tesla acabaram por valorizar 5,40% após o fecho do mercado, na sequência da divulgação dos seus resultados trimestrais. A subida ocorreu apesar de uma queda de 71% nos lucros.

