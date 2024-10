Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 23/09/2024

A maioria das bolsas asiáticas subiu esta segunda-feira, impulsionadas pelo otimismo quanto à descida das taxas de juro, na sequência do corte de 50 pontos realizado pela Reserva Federal na semana passada.

Os mercados chineses também valorizaram esta madrugada depois de o Banco Popular da China ter reduzido a taxa de recompra a 14 dias de 1,95% para 1,85%. Os índices Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite subiram 0,5% e 0,4%, respetivamente, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,7%.

O índice australiano ASX 200 foi o que teve o pior desempenho na Ásia, perdendo 0,6%, ao recuar dos máximos históricos. Os gigantes dos supermercados Woolworths e Coles Group desvalorizaram 3-4% depois de terem sido processados pela autoridade reguladora da concorrência da Austrália por alegadamente terem enganado os clientes na aplicação de descontos.

Os dados preliminares económicos australianos mostraram fraqueza: O PMI de Serviços situou-se em 50,6 (anterior 52,5) O PMI da Indústria Transformadora caiu para 46,7 (anterior 48,5) O PMI Composto caiu para 49,8 (Anterior 51,7)

O Banco da Reserva da Austrália deverá manter as taxas de juro inalteradas em 4,35% na próxima reunião de terça-feira , mas é provável que mantenha uma postura hawkish devido à inflação persistente e a um mercado de trabalho forte.

O défice comercial da Nova Zelândia aumentou : As exportações caíram para 4,97 mil milhões (anterior 6,09 mil milhões) As importações aumentaram para 7,17 mil milhões (anterior 7,11 mil milhões) A balança comercial mensal piorou para -2203M (Anterior -963.0M)

Os preços do petróleo subiram, com os futuros do Brent a subir 0,5% para $74,29 por barril e os futuros do WTI subiram 0,9% para $71,64. O aumento do conflito no Médio Oriente e as expectativas de aumento da procura após o corte das taxas dos E.U.A. apoiam os preços.

Os preços do ouro atingiram um novo máximo históricos durante a sessão asiática . Os metais preciosos continuam a beneficiar das taxas de juros mais baixas nos E.U. e de um dólar mais fraco.

Os investidores aguardam por um conjunto de discursos do Fed esta semana , incluindo comentários do presidente Jerome Powell, bem como dados importantes dos EUA na sexta-feira.

Os futuros das ações europeias e americanas apontam para uma abertura positiva , com ganhos entre 0,2% e 0,6%.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoko Kamikawa, deverá encontrar-se com o seu homólogo chinês, Wang Yi, em Nova Iorque, esta segunda-feira , num ambiente tenso após os recentes ataques a cidadãos japoneses na China.

