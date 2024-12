Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 23/12/2024

As ações asiáticas recuperaram depois de os dados da inflação do PCE terem ficado ligeiramente abaixo do esperado nos EUA. O MSCI Asia-Pacific ex-Japão subiu 0,3%, com a Coreia do Sul a subir 1,3% e Taiwan a subir 2,6%. O Nikkei do Japão subiu 1,2%, impulsionado pelas notícias de potenciais negociações de fusão entre a Honda-Nissan com o objetivo de conclusão até junho de 2025.