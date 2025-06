Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 24/06/2025

O Presidente Trump declarou um cessar-fogo “completo e total” entre Israel e o Irão, pondo fim ao que designou por “guerra de 12 dias”. Elogiou ambas as nações pela sua coragem e inteligência.

O anúncio foi feito após o fecho dos mercados americanos na segunda-feira - os futuros do S&P subiram e os preços do petróleo caíram em resposta.

Hoje, os índices da Ásia-Pacífico também estão a valorizar, enquanto o petróleo e o dólar americano estão a cair acentuadamente após o cessar-fogo no Médio Oriente.

A trégua estava programada para começar às 04:00 GMT, mas o Irão declarou que só reconheceria o início às 04:00, hora padrão do Irão (00:30 GMT). Antes dessa hora, Israel lançou fortes ataques contra Teerão, utilizando bombas que rebentam com bunkers. O Irão respondeu com mísseis IRST pouco depois das 04:00 GMT, violando tecnicamente o cessar-fogo - no entanto, os mercados mantiveram-se calmos.

Os meios de comunicação social iranianos afirmaram que os ataques com mísseis foram o último golpe antes do início do cessar-fogo. Israel terá cessado fogo às 00:30 GMT, mas o Irão continuou as suas operações.

O petróleo WTI caiu 11 dólares, reflectindo o desanuviamento e a ausência de perturbações nas rotas comerciais. Os índices de ações dos EUA subiram 0,50-0,80% hoje, perto dos máximos de todos os tempos.

O anúncio do cessar-fogo de Trump contribuiu para a queda do preço do petróleo. Relatórios posteriores revelaram que os EUA tinham sido informados dos planos do Irão com antecedência, o que sugere que os ataques finais foram controlados.

Israel concordou com o cessar-fogo na condição de o Irão se abster de novos ataques. De acordo com os relatos, o Irão garantiu aos EUA que não iria agravar a situação. A Casa Branca confirmou que ambas as partes estão agora a cumprir as tréguas.

Na Coreia do Sul, o índice de sentimento do consumidor de junho subiu para 108,7, o valor mais elevado desde junho de 2021. As expectativas de inflação caíram para 2,4%, o menor desde outubro de 2021.

Enquanto isso, o HSBC aumentou sua previsão de EUR / USD para 1,20 até o final de 2025, citando uma tendência crescente de desdolarização global.

