Calendário económico: Atas do BoC em destaque

Os futuros apontam para uma abertura mista para a sessão de hoje na Europa.

Os investidores aguardam a leitura final do IPC na Espanha, o relatório do PIB da Polónia, a ata do Canadá, os dados sobre os stocks de petróleo bruto e vários discursos da Fed. 18:30 BST, Estados Unidos - Discurso do membro do FOMC Bostic Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app 18:30 BST, Canadá - Publicação das atas do BoC 09:00 BST, Estados Unidos - Relatório Mensal da AIE 15:30 BST, Estados Unidos - Dados da EIA: Produção de combustível destilado: anterior -0,104 milhões; EIA Weekly Distillates Stocks: anterior -0,565 milhões; Cushing Crude Oil Inventories: anterior 0,453 milhões; Produção de gasolina: anterior -0,239 milhões; Reservas de óleo para aquecimento: anterior -0,456 milhões; Importações de petróleo bruto: anterior -0,794 milhões; Inventários de gasolina: anterior -1,323 milhões; Inventários de petróleo bruto: previsão -0,900 milhões; anterior -3,029 milhões; Taxas de utilização semanal das refinarias da EIA: anterior 1,5% WoW; Produção de petróleo bruto das refinarias da EIA: anterior 0,213 milhões WoW; Estamos a iniciar um novo dia nos mercados financeiros. A sessão asiática foi positiva, após os principais índices europeus terem atingido novos máximos históricos ontem. No entanto, os contratos futuros sobre os índices europeus indicam uma postura cautelosa entre os investidores. Os contratos DE40 estão em alta de 0,05% e os contratos EU50 estão em alta de 0,06%. Os investidores reagirão hoje à publicação dos resultados trimestrais e de vários relatórios macroeconómicos: Principais publicações macroeconómicas do dia: 08:00 BST, Espanha - Dados da inflação para julho: IHPC espanhol: previsão -0,4% em relação ao mês anterior; anterior 0,7% em relação ao mês anterior; IPC espanhol: previsão -0,1% mensal; anterior 0,7% mensal; IHPC espanhol: previsão 2,7% anual; anterior 2,3% anual; IPC subjacente: previsão 2,3% anual; anterior 2,2% anual; IPC espanhol: previsão 2,7% anual; anterior 2,3% anual;



