Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 26/03/2025

Os índices da Ásia-Pacífico prolongam as quedas da última sessão, apesar da escala dos movimentos ser limitada. Os índices da China estão a perder entre 0,15-0,30%. O índice japonês JP225 está a cair 0,15%, o SG20cash de Singapura está a subir 0,43% e o AU200.cash australiano está a subir 0,15%.

Os futuros dos EUA estão a recuar ligeiramente esta manhã. Os investidores permanecem cautelosos e aguardam pelo anúncio das tarifas na próxima semana.

A moeda mais fraca hoje é o iene japonês, que está a perder entre 0,4-0,6% contra outras moedas do G10, após um discurso dovish do governador do Banco do Japão, Ueda.

Os comentários de Ueda, do Banco do Japão, voltaram a dar sinais de um tom mais dovish, com o governador a mencionar que a inflação permanece “muito elevada” no Japão. Ueda sublinhou ainda que a subida das taxas de juro poderá ocorrer se as previsões de aumento dos custos dos produtos alimentares conduzirem a uma maior pressão sobre os preços.

O indicador do IPC da Austrália para fevereiro situou-se em 2,4% y/y, abaixo das expectativas (2,5% y/y) e inferior ao mês anterior, e confortavelmente dentro do intervalo do objetivo de inflação do Reserve Bank of Australia de 2-3%.

O Presidente da Fed de Chicago, Goolsbee, afirmou que a economia dos E.U.A. está a entrar numa nova fase, alertando para o facto de o aumento das expectativas de inflação a longo prazo poder tornar-se um problema sério.

O Morgan Stanley aumentou as suas perspetivas para as ações chinesas, incluindo os índices MSCI China e Hang Seng, apontando para uma melhor disciplina empresarial e um aumento dos retornos para os acionistas.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, deu sinais contraditórios numa entrevista sobre as tarifas anunciadas para 2 de abril. Por um lado, Trump sugeriu isenções limitadas para países e produtos e, por outro lado, taxas potencialmente mais leves do que as tarifas recíprocas.