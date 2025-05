Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 26/05/2025

Wall Street encerrou a sexta-feira com quedas moderadas, após Donald Trump ameaçar a UE com tarifas agressivas de 50% por «negociar de má-fé» (S&P 500: -0,67%, DJIA: -0,61%, Nasdaq: -1%, Russell 2000: -0,28%). As tarifas estavam inicialmente previstas para entrar em vigor em 1 de junho, mas após uma conversa telefónica com Ursula von der Leyen, ambas as partes concordaram com um prazo final para as negociações até 9 de julho.