Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/01/2025

A sessão de sexta-feira da semana passada terminou com um dólar mais fraco e uma ligeira realização de lucros em Wall Street. As yields das obrigações do Tesouro dos E.U.A. a 10 anos caíram abaixo dos 4,6%, enquanto o Nasdaq 100 recuou quase 0,6%. Durante o fim de semana, no entanto, a situação mudou, com os futuros a registarem fortes quedas esta madrugada

Os investidores ficaram preocupados com o fato de o modelo de inteligência artificial da China, DeepSeek V3, poder ameaçar a vantagem tecnológica dos Estados Unidos. Como resultado, as quedas em Wall Street estão a marcar esta sessão, com os futuros do Nasdaq 100 a caírem 2,4% e os futuros do índice de volatilidade VIX a subirem quase 8%. O US500 também está a perder mais de 1,4%, enquanto o US30 caiu 0,9%.

Por outro lado, os índices na China tiveram uma sessão muito forte, com o otimismo a florescer no país, apesar dos dados mais fracos do que o esperado do PMI dos sectores dos serviços e da indústria transformadora. De acordo com a agência CFLP, o PMI da indústria transformadora caiu preliminarmente para 49,1 em janeiro, de 50,1 anteriormente, enquanto o PMI dos serviços mal se manteve em território de expansão, decepcionando as expectativas do mercado. Ficou em 50,2, em comparação com a previsão de 52,2 e a leitura de dezembro de 52,2. O Nikkei do Japão perdeu quase 0,9%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul ganhou mais de 0,8%.

A estreia muito publicitada do modelo chinês de IA DeepSeek, que desafiou modelos “ocidentais” como o ChatGPT, o Anthropic e o Llama, suscitou otimismo entre as empresas de tecnologia chinesas devido ao seu elevado desempenho obtido a um custo muito inferior. Em particular, as ações da PDD Holdings (Pinduoduo) subiram mais de 7%, uma vez que a empresa está alegadamente a desenvolver o seu próprio modelo de IA.

A Bitcoin caiu abaixo dos US $ 100.000, refletindo o sentimento pessimista do mercado de ações dos EUA, com a maioria das criptomoedas a recuar.

Donald Trump ameaçou impor tarifas de 50% à Colômbia depois que o país se recusou a “aceitar” um transporte de condenados colombianos deportados. Em resposta, a Colômbia anunciou tarifas de 25% sobre os produtos americanos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

