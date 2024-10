Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/09/2024

As bolsas asiáticas estão a estabilizar depois dos fortes ganhos registados esta semana, após Pequim ter anunciado medidas de estímulos mais abrangentes. O Nikkei japonês está a subir 0,8% esta manhã. O índice das blue-chip da China está a caminho de sua melhor semana desde 2008, registando ganhos semanais na ordem dos 15%. O índice Hang Seng de Hong Kong está perto de terminar a semana com ganhos de 13%, o maior desde 1998.

O Banco Popular da China reduziu o rácio de reservas obrigatórias (RRR) em 50 pontos base para 6,6%, libertando cerca de 1 bilião de yuans (142 mil milhões de dólares) em liquidez. Reduziu também as taxas de acordos de recompra a 7 e 14 dias em 20 pontos base cada.

A China planeia emitir obrigações soberanas especiais no valor de cerca de 2 biliões de yuans (284 mil milhões de dólares) este ano, como parte de um novo estímulo fiscal. Os fundos serão utilizados para várias medidas, incluindo subsídios ao consumo e apoio a famílias com vários filhos.

Os preços do petróleo diminuíram pelo terceiro dia. Neste momento, os futuros do Brent estão a subir 0,13% para $70,96 por barril, enquanto que os futuros do petróleo WTI recuam 0,21% para $67,53. As perdas desta semana foram alimentadas pelas expectativas de aumento da produção da Líbia e da OPEP +.

A produção industrial do Japão deverá ter caído 0,9% em agosto em relação a julho, devido à fraca procura no estrangeiro e às suspensões de fábricas causadas por um tufão. Os dados serão divulgados na segunda-feira.

As exportações da Coreia do Sul deverão ter aumentado 6,5% em setembro, numa base anual, marcando o 12º mês consecutivo de crescimento, mas a um ritmo mais lento. Espera-se que o país registe um excedente comercial pelo 16º mês consecutivo.

O índice de preços do das despesas de consumo pessoal (PCE) dos EUA, a medida de inflação preferida da Reserva Federal, deverá ser divulgado ainda hoje. As previsões andam em torno de um aumento mensal de 0,2%.

A Intel e o governo dos EUA estão alegadamente perto de finalizar 8,5 mil milhões de dólares em financiamento direto para o fabricante de chips, com as discussões numa fase avançada.

Nos mercados, o EURUSD está a recuar 0.12%, a prata recua 0.4% e o ouro recua 0.16%. O mercado de criptomoedas continua a recuperar; com a Bitcoin a subir cerca de 0.33% hoje e a Ethereum a subir quase 0.23%



