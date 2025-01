Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 28/01/2025

As bolsas asiáticas estiveram a ser negociadas em baixa esta terça-feira, com o Nikkei 225 do Japão a cair 1,5%, uma vez que os fabricantes de chips caíram devido a preocupações com o modelo de IA DeepSeek da China. Os mercados chineses e sul-coreanos permaneceram fechados para o Ano Novo Lunar, enquanto Hong Kong subiu 0,3% em negociações mais curtas.

O modelo de IA DeepSeek R1 provocou um sell-off no sector da tecnologia depois de demonstrar um desempenho ao nível do ChatGPT utilizando hardware mais antigo e custos mais baixos. A Nvidia registou a maior perda de sempre num único dia, eliminando quase 600 mil milhões de dólares em valor de mercado. Sam Altman, da OpenAI, considerou o modelo “impressionante”, mas afirmou que continua a ser crucial um maior poder de computação.

As ações japonesas de fabricantes de chips lideraram as perdas, com a Advantest a cair 10%, enquanto a Tokyo Electron e a Renesas caíram 2-4%. O SoftBank Group caiu 4,7%. As empresas chinesas de tecnologia cotadas em Hong Kong contrariaram a tendência, subindo 1-5% devido ao otimismo em relação às capacidades domésticas de IA.

A produção de automóveis da Tailândia caiu 17,37% em relação ao ano anterior em dezembro, para 104.878 unidades, marcando o 17º mês consecutivo de contração em meio a fracas vendas internas e exportações.

A administração Trump prepara medidas comerciais agressivas, com planos para impor tarifas até 100% sobre os chips de computador fabricados no estrangeiro, visando em particular a TSMC de Taiwan. Estão previstas tarifas adicionais sobre os produtos farmacêuticos e o aço para incentivar a produção nacional. As importações canadianas enfrentam um potencial prazo de 1 de fevereiro.

O dólar voltou a valorizar contra as principais moedas devido às preocupações com as tarifas, com o EUR / USD a cair 0,54% para 1,0441. USD / JPY subiu 0.84% para 155.57. Os mercados aguardam a conclusão da reunião da Reserva Federal na quarta-feira e a decisão do BCE no final desta semana, com a expetativa de que o BCE corte as taxas.

Os preços do petróleo estão a estabelizar, com o Brent a ser negociado nos US $ 76,54 e o WTI nos US $ 73,51, após perdas acentuadas na semana passada. A declaração de emergência energética nacional de Trump e os pedidos de aumento da produção da OPEP pesaram sobre o sentimento, enquanto as preocupações económicas chinesas e as reivindicações de eficiência da DeepSeek levantaram questões de procura.

A SAP aumentou as suas perspectivas para 2025, prevendo um lucro operacional de 10,3 a 10,6 mil milhões de euros, com base na aceleração do crescimento das receitas da nuvem. A empresa espera um crescimento de 26-28% nas receitas da nuvem para 21,6-21,9 mil milhões de euros, apoiado pela forte adoção do ERP e do RISE.

Junko Koeda, um professor da Universidade de Waseda especializado em macroeconomia, nomeado para o conselho do Banco do Japão, apoiou anteriormente a saída do BOJ das taxas negativas.

O Arizona avança com um projeto de lei que permite o investimento estatal em Bitcoin e estabelece uma potencial reserva estratégica em criptomoedas. A Bitcoin está a valorizar 1.3%, voltando a testar a zona dos $ 102,820

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.