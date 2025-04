Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 28/04/2025

No início desta nova semana, observamos movimentos modestos nos mercados financeiros. No mercado chinês, os movimentos dos índices limita-se a +/- 0,20%. O índice japonês JP225 perde 0,40%, o AU200.cash regista perdas de 0,60% e o SG20cash de Singapura perde 0,80%. Os futuros dos índices estão a registar descidas na ordem dos 0,50-0,80%, mas estes movimentos pouco se alteram após a forte subida de sexta-feira.

Os movimentos no mercado cambial também são ligeiros e para a maioria dos pares estão limitados ao intervalo de +/- 0,15%.

O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, explicou que durante as conversas com funcionários chineses, a questão das tarifas não foi levantada. Mais importante, ele expressou dúvidas sobre a alegação de Trump de comunicação recente com o presidente Xi.

Relatórios de Hong Kong indicam que a Walmart retomou as encomendas aos fornecedores chineses após as perturbações comerciais. Muitos exportadores confirmaram de forma independente esta ação. De acordo com várias empresas, as tarifas estão a ser absorvidas pelos compradores e não pelos vendedores. As notícias sugerem otimismo quanto ao possível levantamento dos direitos aduaneiros.

A Reuters noticiou que se está a formar um consenso no seio do BCE relativamente a um corte das taxas em junho. Os preços actuais do mercado apontam para uma probabilidade de 71% de um corte. Seis fontes do BCE indicaram a deterioração dos dados, um euro mais forte e a queda dos preços do petróleo como factores-chave. Nenhum dos decisores políticos está a considerar um corte maior de 50 pontos base.

Trump sugeriu que um acordo entre a Ucrânia e a Rússia está ao alcance, dando a entender que a Ucrânia poderia ceder a Crimeia à Rússia. Os seus comentários contradizem declarações anteriores dos líderes ucranianos.

Espera-se que o Banco do Japão mantenha as taxas de juro em 0,5% durante a sua reunião de 30 de abril a 1 de maio. Os riscos das tarifas dos EUA podem reduzir o PIB do Japão em 0,5%, adiando a subida das taxas pelo menos até outubro. As preocupações com as tarifas estão a ter um impacto crescente na política monetária.

O USDCAD está a desvalorizar ligeiramente antes dos resultados oficiais das eleições federais de hoje no Canadá. As sondagens do fim de semana indicaram uma vitória para o Partido Liberal liderado por Mark Carney.

A guerra comercial iniciada pelos EUA mudou as prioridades dos eleitores canadianos para questões de soberania. O líder conservador, Pierre Poilievre, tem-se esforçado por influenciar temas tradicionais como a habitação e a imigração. Atualmente, parece provável uma maioria liberal.

Durante o fim de semana, o Vice-Ministro das Finanças do Japão, Atsushi Mimura, procurou refutar a especulação de que o Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, apoia um iene mais forte. Por conseguinte, não foi confirmada qualquer intervenção oficial.

Os ministérios chineses anunciaram novas iniciativas destinadas a apoiar o crescimento económico e o emprego, embora sem fornecerem planos específicos. A conferência foi presidida pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Os mercados adoptaram um tom positivo, mas mantiveram-se cépticos devido à falta de pormenores.

No fim de semana, o Conselho de Estado da China aprovou a construção de 10 novos reactores nucleares. Este é o quarto ano consecutivo em que pelo menos 10 reactores são aprovados. A China representa agora quase metade de todos os reactores nucleares em construção no mundo e está em vias de ultrapassar os EUA como o maior produtor mundial de energia nuclear até ao final da década.

