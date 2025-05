Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 28/05/2025

Os índices da região Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista. Os índices chineses registaram oscilações entre +/- 0,30%, enquanto o índice AU200.cash da Austrália caiu 0,70%, o JP225 do Japão caiu 1,25% e o índice SG20cash de Cingapura subiu 0,20%.

O dólar americano valorizou moderadamente em relação à maioria das principais moedas, continuando a recuperação de terça-feira. A exceção foi o dólar neozelandês (NZD), que subiu após o RBNZ ter apresentado um tom ligeiramente menos dovish do que o esperado.

O Banco Central da Nova Zelândia reduziu a taxa OCR em 25 pontos base, para 3,25%, com uma votação de 5 a 1. As projeções apontam para uma flexibilização adicional, com a OCR a cair para 2,85% no primeiro trimestre de 2026.

O banco citou as incertezas das tarifas à escala global e o enfraquecimento da procura como principais riscos. O NZDUSD subiu em resposta ao anúncio.

As minutas do primeiro trimestre do RBNZ confirmaram que a inflação está dentro da meta e que o banco está bem posicionado para os próximos desenvolvimentos. O comitê ponderou manter as taxas estáveis em vez de um corte e concluiu que a flexibilização apoia melhor o mandato de estabilidade de preços. Os efeitos completos dos cortes anteriores ainda não foram sentidos. Os riscos internacionais, particularmente as tarifas, influenciaram a decisão.

O presidente do Fed de Nova Iorque, John Williams, afirmou que há pouca disposição para cortes nas taxas. Ele referiu a necessidade de medidas decisivas quando a inflação se desviar dos níveis desejados. A incerteza elevada, incluindo a política comercial dos EUA, justifica uma postura cautelosa.

O governador do Banco do Japão, Ueda, expressou preocupação com a volatilidade das yields dos títulos do governo japonês de longo prazo (JGB). Ele alertou que tais oscilações podem aumentar os custos de financiamento, mesmo com as taxas de curto prazo permanecendo estáveis. Um leilão fraco de JGB de 40 anos (índice de cobertura de 2,2) intensificou as preocupações. A política comercial dos EUA foi citada como fonte de instabilidade no mercado.

Donald Trump anunciou mais uma vez planos para abrir o capital da Fannie Mae e da Freddie Mac, desta vez esclarecendo que as garantias federais permaneceriam. Isso representa uma proposta mais específica em comparação com suas declarações vagas anteriores. O plano pode renovar o interesse dos investidores nessas gigantes do mercado hipotecário em meio a críticas crescentes às negociações comerciais de Trump.

O IPC mensal da Austrália ficou em 2,4% em termos homólogos, ligeiramente acima dos 2,3% esperados, enquanto a média ajustada (inflação subjacente) atingiu 2,8% em termos homólogos. Embora ambos permaneçam dentro da meta de 2-3% do RBA, os números reduzem ligeiramente a probabilidade de um corte iminente das taxas de juro. A próxima reunião do RBA está marcada para julho, com os mercados divididos quanto ao próximo passo do banco.

