Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 29/11/2024

Os índices europeus terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, apesar do sentimento misto na Ásia.

Esta madrugada ficou marcada por quedas nos índices asiáticos, com o KOSPI a desvalorizar mais de 2% e o Nikkei recuou 0,4%, após a divulgação de uma série de dados macroeconómicos.

Esta sessão a europa está novamente em destaque, com os dados sobre a inflação preliminar do IPC da zona euro, vendas a retalho e dados do mercado de trabalho alemão, bem como leituras da economia suíça e do PIB canadiano

O iene valorizou após os dados da inflação do Japão, com o par USDJPY perdendo quase 1% e passando de 156 para 150 hoje, desde meados de novembro. A inflação do IPC da região de Tóquio subiu 2,6% y/y; superando as previsões de 2,2% após 1,8% anteriormente; o núcleo do IPC em Tóquio subiu 2,2%, contra 2% das previsões e 1,8% anteriormente. Os preços dos alimentos frescos, excluindo a energia, subiram 1,9% em termos homólogos, em linha com as previsões. A taxa de desemprego foi de 2,5%, contra 2,4% anteriormente

Outros dados do Japão foram mais fracos, no entanto, isso não impede o iene japonês. A produção industrial do Japão aumentou 1,6% em termos anuais, abaixo da previsão de 2%. Numa base mensal, aumentou 3% contra as previsões de 4% e 1,6% anteriormente. O Ministério da Economia estima que cairá -2,2% m/m em novembro e -0,5% m/m em dezembro

As vendas a retalho do Japão em outubro aumentaram 1,6% em relação ao ano anterior, prevendo-se um aumento de 2% após 0,5% em setembro. O crescimento mensal indicou 0,1% contra 0,4% previsto.

O sentimento do consumidor japonês foi de 36,4, contra as expectativas de 36,5 e 36,2 anteriormente. A construção de habitações caiu -2,9% em relação ao ano anterior, contra uma previsão de -2% e uma queda de -0,6% anteriormente. O ministério indicou que o Estado irá investir mais 100 mil milhões de ienes no sector dos semicondutores e das novas tecnologias

O crédito do sector privado da Austrália aumentou 0,6% m/m contra 0,5% previsto e 0,5% anteriormente.

O ANZ está a prever dois cortes de 25bp do RBNZ, contra três cortes anteriormente esperados. O ciclo de flexibilização deverá ter início em maio, anteriormente previsto para fevereiro

O Ministro da Defesa da Rússia deverá efetuar uma nova viagem à Coreia do Norte, segundo fontes do Financial Times. O exército do Líbano indicou que Israel violou várias vezes o acordo de cessar-fogo

