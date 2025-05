Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 30/05/2025

Os mercados asiáticos reagiram em baixa com o retomar das tarifas de Trump pelo tribunal de apelação. Os índices entraram em sell-off durante a madrugada, com o Hang Seng de Hong Kong a cair 1,5% e os mercados chineses a recuar 0,5-0,7%, depois do secretário do Tesouro, Bessent, ter confirmado que as negociações comerciais com Pequim estavam “paralisadas” nas últimas semanas. O Nikkei 225 caiu 1,3% devido a dados de inflação em Tóquio mais fortes do que o esperado, o que aumentou as expectativas de um aumento das taxas de juro pelo Banco do Japão em julho. Os futuros do S&P 500 estão a recuar 0,3% antes da publicação dos dados sobre a inflação do PCE, que serão divulgados ainda hoje.

A incerteza quanto às tarifas de Trump continua à medida que as batalhas jurídicas se intensificam após a decisão de um tribunal de apelação de restabelecer as tarifas enquanto o caso prossegue. O presidente criticou os juízes do tribunal comercial nas redes sociais.

As negociações comerciais com a China enfrentam um impasse, com Bessent a reconhecer que as conversações estão paralisadas, apesar do acordo de distensão de maio. As tensões entre os EUA e a China intensificaram-se ainda mais esta semana, com Washington a impor restrições adicionais à exportação de gás etano e butano para a China, enquanto Pequim criticou os controlos sobre semicondutores. A atividade industrial provavelmente contraiu pelo segundo mês consecutivo em maio, de acordo com uma sondagem da Reuters, com o PMI oficial previsto para 49,5 no sábado.

Oito membros da OPEP+ reúnem-se no sábado, com analistas a preverem um aumento da produção que poderá exceder os aumentos anteriores de 411 000 bpd. A JPMorgan prevê que os preços diminuam para os 50 dólares no final do ano, à medida que o excedente global aumenta para 2,2 milhões de bpd. As viagens do Memorial Day apoiaram a procura nos EUA, mas a expansão global mensal fica 250 000 bpd abaixo das expectativas.

A reunião entre Trump e Powell na Casa Branca não resultou em nenhuma mudança de política, com o presidente do Fed a enfatizar a independência no primeiro encontro cara a cara desde a posse. Trump disse a Powell que ele estava a cometer um “erro” ao não reduzir as taxas, citando a desvantagem económica em relação à China e outros países. O comunicado do Fed enfatizou que a política monetária dependerá “inteiramente das informações económicas que chegarem”, com decisões baseadas em “análises não políticas”. Os mercados esperam agora apenas cortes em setembro, seguido por outro em dezembro, enquanto os formuladores de políticas aguardam clareza sobre a política tarifária.