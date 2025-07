Destaques da manhã, por Vítor Madeira (08.07.2025)

Os índices em toda a região Ásia-Pacífico estão a subir durante a segunda sessão da semana, com aumentos que variam entre 0,30% e 0,90%.

Trump afirmou que a data de implementação das tarifas em 1 de agosto «não é 100% certa», recuando em declarações anteriores mais decisivas. Isto marca outra mudança após adiamentos anteriores de 9 de abril para 9 de julho e, em seguida, para 1 de agosto.

Embora isso dê mais tempo para as negociações, também prolonga o período de incerteza no mercado. Os mercados reagiram com a desvalorização do dólar americano, e o Índice do Dólar Americano (USDIDX) está atualmente em queda de 0,20%.

Apesar da fraqueza geral do dólar, o iene japonês enfraqueceu depois de Trump reafirar a possibilidade de tarifas de 25% sobre o Japão. O par USDJPY subiu para uma alta de duas semanas, ganhando 0,10% hoje.

O Banco da Reserva da Austrália (RBA) surpreendeu os mercados ao manter as taxas de juros em 3,85%, contrariando as expectativas de um corte de 25 pontos base (esperado por mais de 90% dos investidores). A decisão foi aprovada por 6 votos a 3.

O RBA afirmou que precisa de mais dados — particularmente o relatório do IPC de julho — antes de tomar novas medidas. O par AUDUSD disparou em resposta à mudança nas expectativas para as taxas.

O RBA enfatizou que manter a estabilidade dos preços e o pleno emprego continua a ser o seu principal objetivo. Embora a inflação esteja a diminuir, o mercado de trabalho continua restrito e a incerteza global persiste. Os investidores esperam agora um possível corte nas taxas em agosto, em vez de uma pausa prolongada.

O índice de condições de negócios da Austrália subiu para o seu nível mais alto desde março de 2024, impulsionado pelo crescimento das vendas, do emprego e dos lucros. A confiança das empresas melhorou pelo terceiro mês consecutivo, surpreendendo os analistas em meio a expectativas de desaceleração. Isso influenciou as projeções de taxas do RBA.

Trump anunciou a necessidade de enviar mais armas defensivas para a Ucrânia, marcando uma mudança em relação à sua postura anterior de limitar o apoio. Ele expressou desapontamento com Putin e com a guerra em curso, sinalizando o agravamento das relações após a reunião dos BRICS.

Taiwan ainda não recebeu notificação formal dos EUA sobre novas tarifas. Embora uma tarifa de 32% tenha sido anunciada em abril, o cronograma de implementação permanece incerto.

Trump também declarou que o Irão não se tornará uma potência nuclear e anunciou negociações planeadas, alertando que um novo ataque militar continua possível, se necessário.

