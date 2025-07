Destaques da manhã, por Vítor Madeira (09.07.2025)

A sessão nos EUA encerrou praticamente estável, com o S&P 500 registando uma queda marginal de 0,07%, enquanto o Nasdaq avançou 0,03%. Ambos os índices futuros estão atualmente em queda de 0,11%.

Os mercados asiáticos estão a apresentar um sentimento misto, no meio da incerteza em torno das tarifas dos EUA. O JAP225 está em queda de 0,4%, e o CHN.cash da China caiu 0,66%. Por outro lado, o CH50cash , que representa as 50 maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen, ganhou mais de 0,8%.

Donald Trump anunciou a sua intenção de enviar uma carta detalhando um acordo comercial à União Europeia nos próximos dias.

Fontes dentro da UE indicam que um acordo provisório é esperado ainda esta semana, com uma tarifa de 10% como base. Trump também estaria exigindo uma tarifa de 17% sobre produtos agrícolas.

Trump deve apresentar hoje os termos comerciais para sete países.

De acordo com Bessent, as receitas tarifárias deverão ultrapassar os 300 mil milhões de dólares este ano, tendo já atingido os 100 mil milhões. Só em maio, as receitas tarifárias quadruplicaram em comparação com o mesmo período do ano passado.

Donald Trump anunciou ontem a imposição de uma tarifa de 50% sobre o cobre, com efeito em 30 dias. Os preços do cobre na COMEX subiram até 12% em determinado momento, enquanto os preços da LME permaneceram praticamente inalterados. É importante notar que a discrepância de preços entre a COMEX e a LME este ano tem sido substancial, impulsionada por preocupações com as tarifas dos EUA. Potencialmente, as novas tarifas podem reduzir as exportações de cobre para os EUA, aumentando a disponibilidade da oferta em outras regiões globais e, assim, reduzindo a pressão sobre os preços em outras bolsas. Países como Chile, Peru e México devem ser os mais afetados pelas tarifas sobre o cobre.

EURUSD mantém baixa volatilidade e permanece acima do nível 1,1700. O ouro continua em queda, sendo negociado ligeiramente abaixo de US$ 3.300 por onça.

O World Gold Council informa que as reservas de ouro em ETFs aumentaram quase 400 toneladas no primeiro semestre do ano, atingindo aproximadamente 3.600 toneladas. Este é o maior aumento em cinco anos. O recorde para o ouro em ETFs foi estabelecido em outubro de 2020, com cerca de 3.900 toneladas. O aumento das reservas de ouro em ETFs reflete a forte procura por ativos seguros.

O RBNZ manteve as taxas de juro estáveis em 3,25%, uma decisão que se alinhou com as expectativas do mercado.

manteve as taxas de juro estáveis em 3,25%, uma decisão que se alinhou com as expectativas do mercado. A taxa de inflação da China subiu para 0,1% em termos homólogos, superando as expectativas de 0,0% em termos homólogos, face a uma leitura anterior de -0,1%. Isto marca o primeiro registo positivo da inflação desde março.

O mercado antecipa que o RBA , que manteve as taxas de juro inalteradas ontem, voltará a reduzir as taxas em agosto.

A Goldman Sachs elevou a sua previsão para o S&P 500 de 6100 pontos para 6600 pontos. A empresa antecipa lucros corporativos fortes, novos cortes nas taxas pelo Federal Reserve e pressão inflacionária limitada por parte das tarifas.

Kevin Hassett está a ser considerado para o cargo de presidente do Federal Reserve, de acordo com o Wall Street Journal. Hassett, conselheiro económico de Trump, é visto como o candidato menos independente para o cargo. Especulações anteriores para o cargo de presidente do Fed incluíam Bessent, Lutnick ou os atuais membros do FOMC Waller ou Bowman.

