Destaques da semana que vem

O S&P 500 e o Dow Jones atingiram novos recordes esta semana, com os sólidos lucros dos principais bancos dos Estados Unidos a ajudarem a compensar as preocupações relativas ao limite de 10% proposto pelo presidente Trump para as taxas de juro dos cartões de crédito. Além disso, um forte relatório de lucros da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ajudou a aliviar os receios em torno das elevadas avaliações das ações de tecnologia em Wall Street.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (IPC) subjacente para dezembro ficou em 2,6% em relação ao ano anterior, marcando o nível mais baixo desde março de 2021 e ligeiramente abaixo das expectativas do mercado de 2,7%. O grupo de controlo das vendas a retalho — um importante contributo para o produto interno bruto (PIB) — subiu 0,4% em relação ao mês anterior em novembro, após um ganho de 0,6% em outubro. Entretanto, o índice de preços no produtor (PPI) ficou estável nos 0,0% em novembro, ficando abaixo do aumento esperado de 0,2%. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram 9000 para os 198.000 na semana que terminou a 10 de janeiro, o segundo valor mais baixo em dois anos.

Na China, a balança comercial de dezembro atingiu os 114,1 mil milhões de dólares, com as exportações a aumentarem 6,6% e as importações a subirem 5,7%.

PIB do quarto trimestre na China

A economia da China cresceu 4,8% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre (3T) de 2025, desacelerando em relação ao crescimento de 5,2% registado no segundo trimestre, marcando o seu ritmo mais lento desde o 3T de 2024. A desaceleração foi atribuída principalmente às tensões comerciais persistentes com os EUA, à prolongada recessão no setor imobiliário e à procura moderada dos consumidores.

Desde o terceiro trimestre, os indicadores económicos têm mostrado resultados mistos, mas com uma tendência geral de desaceleração no quarto trimestre. A produção industrial acelerou para 6,5% em relação ao ano anterior em setembro, mas desacelerou para cerca de 4,8% em novembro, refletindo o enfraquecimento das exportações antecipadas antes da imposição de tarifas pelos EUA. As vendas a retalho enfraqueceram para cerca de 3% a 4% em termos homólogos em outubro-novembro, abaixo das médias do terceiro trimestre, à medida que os subsídios ao consumo diminuíram e a confiança permaneceu frágil.

Apesar dos sinais positivos mais recentes, os ventos contrários externos persistem e a base da recuperação continua frágil. Com base na trajetória atual, as expectativas preliminares apontam para uma desaceleração do PIB do quarto trimestre para 4,6% em relação ao ano anterior.

Reunião do BOJ

Data: quinta-feira, 22 de janeiro, aproximadamente às 23h00 GMT

Na última reunião de política monetária do BoJ, em dezembro, o banco central aumentou a sua taxa em 25 pb para 0,75%, marcando o seu nível mais alto desde 1995.

A decisão, amplamente antecipada pelos mercados, foi aprovada por unanimidade, marcando uma mudança em relação às votações mais divididas observadas em reuniões anteriores. Este aumento seguiu o aumento anterior para 0,5% em janeiro de 2025 e representou um passo marcante na normalização da política monetária após décadas de condições ultra-flexíveis. O governador Kazuo Ueda enfatizou que as taxas de juro reais permaneceriam significativamente negativas após o aumento, mantendo condições acomodativas para apoiar a atividade económica, enquanto se ajustam gradualmente para a consecução sustentável da meta de estabilidade de preços de 2%.

Olhando para a reunião de política monetária da próxima semana, espera-se que o BoJ mantenha a taxa nos 0,75%, sem alteração da taxa até junho, dependendo da evolução dos salários, da inflação e do iene japonês. No entanto, o aumento poderá ser antecipado se a depreciação do iene acelerar, uma vez que uma fraqueza excessiva poderá alimentar a inflação impulsionada pelas importações e levar a uma ação mais rápida. No geral, o caminho do BoJ continua a ser gradual, com as taxas reais a permanecerem profundamente negativas durante algum tempo para garantir uma recuperação económica duradoura.

PMI preliminares dos EUA

Data: sexta-feira, 23 de janeiro, às 14h45 GMT

O PMI composto (final) da S&P Global dos EUA ficou nos 52,7 em dezembro, marcando a leitura mais baixa em oito meses e abaixo da estimativa preliminar de 53,0 e da leitura de 54,2 em novembro. Isso sinalizou uma moderação adicional na expansão do setor privado, com taxas de crescimento a desacelararem tanto na indústria (51,8, abaixo dos 52,2) quanto nos serviços (PMI nos 52,5, abaixo dos 54,1 e revisto em baixa em relação aos 52,9 preliminares). Apesar da atividade mais fraca, a leitura acima de 50 ainda indica uma expansão contínua da economia dos EUA, consistente com um crescimento sólido até 2026. Olhando para os números da próxima semana para janeiro, o mercado espera uma recuperação modesta para cerca de 52,9 na leitura composta.

Divulgação dos resultados do 4T nos EUA

A época de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 começa com relatórios previstos para a próxima semana de empresas como a Netflix, Johnson and Johnson, Procter and Gamble e Intel.