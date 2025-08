Destaques da semana e início da próxima 01/08/2025

Resumo Semanal dos Mercados Financeiros

À medida que nos aproximamos do final da semana, os mercados acionistas globais apresentam correções, com quedas generalizadas nos principais índices. O dólar norte-americano voltou a ganhar força, enquanto o preço do petróleo registou novas valorizações.

A época de resultados trimestrais nos EUA teve como destaque as gigantes tecnológicas — Meta, Google, Microsoft, Amazon e Apple, entre outras — cujos desempenhos, de forma geral, superaram as estimativas dos analistas, demonstrando resiliência e capacidade de crescimento no meio de um contexto económico ainda incerto.

Do lado macroeconómico, os dados divulgados ao longo da semana reforçaram a robustez da economia norte-americana. Indicadores como os pedidos semanais de subsídio de desemprego e o relatório da ADP evidenciaram um mercado laboral sólido. Adicionalmente, os PMIs e o crescimento do PIB confirmaram a continuidade do dinamismo económico dos EUA. A inflação mantém-se resiliente, levando a FOMC a optar por manter as taxas de juro inalteradas, enquanto o mercado reduz as expectativas para futuros cortes de juros, agora apenas a prever um até ao final do ano.

Na Europa, os dados também têm vindo a mostrar sinais positivos, sobretudo na produção industrial e na evolução da inflação, que mostram que a economia voltou a melhorar. No entanto, os índices europeus corrigem, pressionados pelo acordo comercial com os EUA relacionado com tarifas, que poderá prejudicar mais a União Europeia do que inicialmente antecipado. Em termos empresariais, os resultados divulgados foram, no geral, apenas satisfatórios, sem grandes surpresas positivas.

Perspetiva para a Próxima Semana

A próxima semana deverá ser mais calma em termos de agenda económica, embora com alguns pontos de atenção: