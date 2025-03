A semana que agora termina nos mercados

- Os mercados bolsistas dos Estados Unidos da América (EUA) caíram esta semana, com os vendedores a controlarem firmemente a situação, uma vez que o US 500 confirmou a sua entrada em território contracionista. As preocupações com a escalada da guerra comercial dos EUA, que poderá reacender a inflação e empurrar a economia para a recessão, impulsionaram as quedas. Além disso, o fraco apoio da Rússia a uma proposta de cessar-fogo de 30 dias com a Ucrânia diminuiu a confiança numa resolução iminente.

- Nos EUA, os números do Inquérito às Ofertas de Emprego e à Rotatividade da Mão-de-Obra (JOLTS) revelaram um aumento de 232.000 para 7.740.000 em janeiro, ultrapassando as expectativas de 7.630.000. O índice geral de preços no consumidor (IPC) dos EUA subiu 0,2% m/m em fevereiro, abrandando a taxa anual de 3% para 2,8% ano/ano. A inflação subjacente também aumentou 0,2% m/m, reduzindo a taxa anual de 3,3% para 3,1%. O índice geral de preços no produtor (IPP) dos EUA subiu 3,2% em fevereiro, face aos 3,7% revistos em janeiro. O IPP subjacente aumentou 3,4% em relação ao ano anterior, face a um valor revisto de 3,8%. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram em 2000 para 220.000, abaixo das expectativas do mercado de 225.000;

- A economia japonesa registou uma expansão anualizada de 2,2% no quarto trimestre de 2024, abaixo da estimativa de 2,8%, mas superior ao crescimento de 1,4% do terceiro trimestre;

Destaques da semana que vem

Produção industrial e vendas a retalho na China

Segunda-feira, 17 de março às 02h00 GMT

Esta semana as autoridades chinesas mantiveram um objetivo de crescimento do PIB de cerca de 5%. Comprometeram-se a aumentar o objetivo do défice orçamental e a manter políticas monetárias acomodativas para estimular a procura interna e resolver questões estruturais. A terminar a semana, o Banco Popular da China (PBoC) também reafirmou o seu compromisso de apoiar o crescimento através de cortes nas taxas de juro e reduções no rácio de reservas obrigatórias (RRR) para os bancos comerciais “num momento oportuno”. Embora as especificidades e os prazos das políticas permaneçam pouco claros - provavelmente à medida que as autoridades avaliam as potenciais tarifas dos EUA - o tom geral tranquilizou os participantes no mercado de que qualquer abrandamento económico será enfrentado com uma política de flexibilização. A fraqueza dos dados da próxima semana pode intensificar os apelos para que o apoio político comece mais cedo, juntamente com a ameaça iminente de tarifas recíprocas dos EUA a 2 de abril. Prevê-se que as vendas a retalho da China em fevereiro subam 3,8%, contra os anteriores 3,7%, enquanto a produção industrial deverá abrandar para 5,3%, contra 6,2%. Prevê-se que o investimento em ativos fixos se mantenha estável nos 3,2%.

Decisão sobre a taxa de juro do BoJ

Terça-feira, 19 de março às 23h00 GMT

Espera-se que o Banco do Japão (BoJ) mantenha a sua taxa de juro de curto prazo inalterada nos 0,50% na próxima semana, após uma subida de 25 pontos base (pb) em janeiro. Manter as taxas estáveis poderá permitir que os decisores políticos japoneses avaliem o impacto da sua subida de janeiro, ao mesmo tempo que dá mais tempo para avaliar os potenciais efeitos das tarifas recíprocas dos EUA, que entrarão em vigor a 2 de abril. Além disso, os decisores políticos poderão também querer obter mais garantias sobre o crescimento dos salários durante as negociações salariais da primavera, para confirmar que as pressões inflacionistas são impulsionadas pela procura e, por conseguinte, sustentáveis. Por enquanto, o declínio dos salários reais, a força do iene japonês e uma recente revisão em baixa do PIB do quarto trimestre - impulsionada por um consumo privado mais fraco do que o previsto - poderão levar o BoJ a favorecer um ritmo gradual de aperto. As expectativas do mercado apontam atualmente para uma subida da taxa de juro de 25 pontos base em julho, seguida de uma pausa até ao final do ano.

Reunião da FOMC nos EUA

Quarta-feira, 18 de março às 18h00 GMT

Na última reunião da FOMC, no final de janeiro, a Reserva Federal (Fed) manteve a taxa no intervalo dos 4,25% - 4,50%. A Reserva Federal referiu um crescimento económico constante e um mercado de trabalho estável, mas não mencionou progressos na redução da inflação. A Fed deu a entender que não tem pressa em cortar as taxas novamente, pois avalia o impacto das políticas comerciais e de imigração do presidente Donald Trump. O presidente da Fed, Jerome Powell, enfatizou a abordagem cautelosa, afirmando que a Fed está “bem posicionada para esperar por maior clareza”. Os relatórios do IPC e do IPP de fevereiro, mais baixos do que o esperado, não põem em causa a posição cautelosa da Fed em relação aos cortes nas taxas, particularmente porque alguns componentes mais suaves do IPC, como as tarifas aéreas, não fazem parte da medida de inflação preferida da Fed, o PCE. Alguns componentes do IPC e do IPP foram mais altos do que os valores gerais sugerem, aumentando o risco de um relatório de inflação do PCE subjacente mais alto, quando for divulgado daqui a duas semanas. Espera-se que a Reserva Federal mantenha a sua taxa de juro inalterada na próxima semana nos 4,25% - 4,50%. As projeções podem ainda indicar mais dois cortes de 25 pb nas taxas em 2025. O mercado de taxas está atualmente a prever um corte inicial de 25 pb nas taxas da Fed em junho, com um total de 70 pb de cortes nas taxas previstos para este ano.

Decisão sobre as taxas de juro do Banco de Inglaterra

Quinta-feira, 20 de março ao 12h00 GMT

Em fevereiro, o BoE reduziu a sua taxa de juro oficial em 25 pontos base, para 4,50%, por uma maioria de sete votos contra dois. Dois membros preferiram uma redução de 50 pontos base para 4,25%. O BoE declarou que a flexibilização monetária adicional seria gradual, equilibrando as preocupações com o crescimento e a persistência da inflação. O último relatório do IPC mostrou que a inflação global disparou para 3% em janeiro de 2,5%, a taxa mais alta desde março de 2024. A inflação subjacente subiu de 3,2% para 3,7% em termos homólogos. Espera-se que estes factores mantenham as taxas do BoE inalteradas na próxima semana nos 4,50%, com o mercado a prever um corte de 25 pb em junho e outro em novembro.