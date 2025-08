Irá a Meta anunciar um recorde em CAPEX? O que podemos esperar dos resultados de hoje?

A Meta é mais do que apenas uma empresa de redes sociais. É também um gigante da publicidade e uma empresa que investe fortemente em novas tecnologias, abrangendo não só a IA, mas também a realidade aumentada. Durante quase três anos, a empresa superou consistentemente as expectativas com a melhoria dos resultados trimestrais. Irá esta tendência manter-se?

Principais expectativas financeiras e operacionais

Receita: $ 44.8 mil milhões (crescimento esperado de 14.7% A / A) contra a orientação da empresa de $ 42.5-45.5 mil milhões.

$ 44.8 mil milhões (crescimento esperado de 14.7% A / A) contra a orientação da empresa de $ 42.5-45.5 mil milhões. EPS: US$ 5,89 (crescimento esperado de 14,1% em relação ao ano anterior) versus US$ 5,16 há um ano.

US$ 5,89 (crescimento esperado de 14,1% em relação ao ano anterior) versus US$ 5,16 há um ano. Receitas de publicidade: 44,1 mil milhões de dólares, com um crescimento de impressões de 6,9% e um crescimento de preços de 7,6%.

44,1 mil milhões de dólares, com um crescimento de impressões de 6,9% e um crescimento de preços de 7,6%. Reality Labs: $386 milhões em receitas com uma perda operacional de -$4,9 mil milhões.

$386 milhões em receitas com uma perda operacional de -$4,9 mil milhões. CapEx: Aumento potencial da atual orientação de 64-72 mil milhões de dólares; os analistas esperam 67,8 mil milhões de dólares.

Aumento potencial da atual orientação de 64-72 mil milhões de dólares; os analistas esperam 67,8 mil milhões de dólares. Margem operacional: 38,3% em receitas operacionais de 17,2 mil milhões de dólares.

38,3% em receitas operacionais de 17,2 mil milhões de dólares. Utilizadores activos diários: 3,42 mil milhões de utilizadores em todo o ecossistema da Família de Aplicações.

3,42 mil milhões de utilizadores em todo o ecossistema da Família de Aplicações. Tópicos: Mais de 350 milhões de utilizadores registados.

Mais de 350 milhões de utilizadores registados. Meta AI: Estado de atingir mil milhões de utilizadores activos mensais.

Estado de atingir mil milhões de utilizadores activos mensais. Mudança de preço implícita: +/- 7,4% após os resultados (historicamente +/- 5% de reacções).

CapEx - Faz sentido aumentar ainda mais as despesas?

A maior incógnita continua a ser o CapEx para 2025. A Meta já aumentou a sua orientação para o primeiro trimestre de 60-65 mil milhões de dólares para 64-72 mil milhões de dólares. Há fortes indícios de que a empresa poderá registar CapEx superiores a 72 mil milhões de dólares. A razão para este aumento de despesas é alegadamente um estrangulamento no poder de computação, que se diz ter impacto nos algoritmos de publicidade e na IA. Além disso, os custos dos fornecedores estão a aumentar, principalmente da Nvidia e da AMD. Prevê-se também que os direitos aduaneiros dos EUA tenham um impacto. É provável que a empresa aponte também o aumento da procura de GPUs para treinar os modelos Llama. Vale também a pena recordar que os últimos resultados da Alphabet revelaram um aumento de CapEx de 10 mil milhões de dólares.

No entanto, os investidores podem estar a perguntar-se: O aumento do CapEx no primeiro trimestre traduziu-se num aumento do poder de computação real ou apenas em custos mais elevados para o mesmo equipamento? A CFO Susan Li admitiu no primeiro trimestre: “Mesmo com a capacidade que estamos a colocar online em 2025, estamos a ter dificuldade em satisfazer a procura de recursos informáticos por parte das equipas.”

Um sinal positivo é o facto de a Alphabet, com o seu aumento de despesas, não ter mencionado as tarifas como um fator-chave - dois terços das despesas adicionais foram atribuídos a servidores e um terço a centros de dados.

Reality Labs - Um problema persistente de rentabilidade

A Reality Labs continua a ser o maior problema para os investidores. Com receitas de apenas 386 milhões de dólares (0,9% do total), gera uma perda operacional de -4,9 mil milhões de dólares trimestralmente, resultando numa perda anual estimada em quase 20 mil milhões de dólares.

Um aspeto positivo para o segmento Reality Labs é a parceria com a Andruil, que levou a um contrato de 100 milhões de dólares com o Pentágono. A Meta também abriu uma loja física para os produtos Reality Labs em Burlingame, Califórnia. A empresa também planeia uma maior rentabilização dos óculos Ray-Ban AR.

Do lado negativo, vale a pena notar que a empresa não apresenta um caminho claro para a rentabilidade. Os custos de P&D estão aumentando, enquanto as receitas estagnaram, oscilando entre US$ 300 e 400 milhões. Também é importante enfatizar que, embora a empresa seja uma das líderes no mercado de realidade aumentada, ela enfrenta a concorrência de produtos como o Apple Vision Pro.

Se a empresa apresentar uma maior rentabilidade noutros segmentos, os investidores poderão continuar a desvalorizar a Reality Labs. No entanto, existe um sentimento crescente de que é necessário um plano concreto para reduzir as perdas ou aumentar significativamente as receitas deste segmento.

Avaliação - ainda atractiva em comparação com outras empresas Mag7

A Meta parece relativamente atractiva entre as 7 empresas Magnificent. O seu EV/EBITDA a prazo e o seu P/E a prazo são os segundos mais baixos de todo o grupo. Em termos de métricas de avaliação histórica, a empresa é ligeiramente mais cara do que a sua média de 2 anos em todas as métricas.

Fonte: Bloomberg Finance LP

The Forward

O rácio EV/EBITDA mantém-se elevado, mas está próximo de 1 desvio padrão da sua média de 2 anos. É de salientar que este é um dos rácios mais baixos entre as empresas Mag7 e outras empresas de tecnologia mais pequenas. A Meta continua a registar um crescimento muito forte dos resultados, pelo que as métricas de avaliação ligeiramente elevadas não constituem uma preocupação. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Principais riscos e oportunidades para a empresa

Um dos principais riscos para a Meta é a abolição do desagravamento fiscal sobre as importações(isenção de minimis), que já está a conduzir a uma diminuição das despesas de publicidade dos exportadores asiáticos de comércio eletrónico nos EUA. Uma ameaça adicional continua a ser a inflação crescente dos investimentos CapEx - existe o risco de a empresa ter de pagar cada vez mais pelo mesmo poder de computação, o que limitará o crescimento real da sua infraestrutura. As perdas significativas da Reality Labs também continuam a ser um ponto doloroso, não mostrando atualmente qualquer melhoria na rentabilidade, apesar das elevadas despesas. Além disso, as crescentes pressões regulamentares, tanto na Europa como nos Estados Unidos, aumentam estas preocupações.

Por outro lado, a Meta possui factores de crescimento significativos. A monetização das soluções de IA (por exemplo, através da Llama) já está a aumentar o envolvimento dos utilizadores nas suas plataformas, o que se traduz num maior potencial de publicidade. As perspectivas também surgem com a introdução de anúncios no Threads (com uma base de mais de 350 milhões de utilizadores em mais de 30 países) e com o desenvolvimento dinâmico do WhatsApp Business, onde a implementação de publicidade para uma base de utilizadores de milhares de milhões está apenas a começar. Além disso, as melhorias contínuas na eficiência do algoritmo de publicidade através da utilização de IA podem reforçar ainda mais a competitividade e o desempenho financeiro da empresa.

Resumo - Otimismo cauteloso em relação ao futuro da Meta

A Meta tem um historial de quase três anos de superação dos consensos de receitas. A empresa está a desenvolver-se mais fortemente no contexto da publicidade, não só devido à utilização da tecnologia de IA, mas também no âmbito de aplicações em que a publicidade tem sido limitada nos últimos anos. A avaliação da empresa é elevada, mas continua a ser atractiva em comparação com outras empresas, mesmo as maiores. O que deve ter em atenção? A escala do potencial aumento das receitas, a dimensão do CapEx e qualquer justificação para o seu aumento, ou quaisquer especificidades relativas à Reality Labs. Vale a pena lembrar, no entanto, que mesmo em caso de uma ligeira desilusão, a empresa continua a ser líder no seu segmento de atividade.

As ações da empresa recuaram durante a sessão de ontem e, desde os seus máximos históricos atingidos há exatamente um mês, em 30 de junho, a empresa perdeu cerca de 6% do seu valor. Desde o final de junho, as trajectórias de preços da Meta e da US100 divergiram completamente. No entanto, desde o início deste ano, as ações subiram cerca de 20%, e no último ano, valorizou cerca de 50%. Um movimento implícito de aproximadamente 7% após a sessão de Wall Street de hoje, de um nível de cerca de US $ 700 por ação, oferece a chance de novos máximos históricos ou uma queda para cerca de US $ 650 por ação, para o nível mais baixo em 2 meses. Fonte: xStation5