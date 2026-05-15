Destaques da semana que vem

A semana que agora termina nos mercados

Os mercados acionistas americanos prolongaram a forte recuperação desde os mínimos registados no final de março, com o S&P 500 e o Nasdaq 100 a atingirem novos máximos históricos, a caminho da sétima semana consecutiva de ganhos. Resultados empresariais sólidos, uma forte procura por ações relacionadas com a inteligência artificial (IA) e dados económicos resilientes permitiram que os investidores ignorassem, em grande medida, o impasse em curso no Médio Oriente e os preços elevados do petróleo.

EUA

- A inflação n os EUA ficou acima do esperado, com o índice de preços ao consumidor (IPC) geral a subir 3,8% em termos homólogos em abril, excedendo a previsão de 3,7% e subindo dos 3,3% anteriores;

- A inflação subjacente também surpreendeu positivamente, subindo 2,8% em termos homólogos, face à previsão de 2,7%;

- O índice de preços no produtor de abril subiu 1,4% em relação ao mês anterior, superando significativamente a estimativa de 0,5%. O IPP subjacente subiu 1,0% m/m, contra previsões de 0,3%;

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA subiram ligeiramente para 211.000 na semana passada, mas mantiveram-se relativamente contidos, enquanto os pedidos contínuos aumentaram em 24.000 para 1.782.000, em comparação com as expectativas de 1.179.000;

- As vendas a retalho nos EUA subiram 0,5% em abril, enquanto o grupo de controlo também subiu 0,5%, ligeiramente acima do consenso de 0,4%.

APAC



- Decorre na China a cimeira EUA-China esta semana. Donald Trump afirmou que, após conversações com Xi Jinping, recebeu garantias de que a China não forneceria armas ao Irão e apoiaria os esforços para acalmar as tensões no Médio Oriente, ao mesmo tempo que destacou os progressos nas negociações comerciais com Pequim;

- A taxa de inflação global da China acelerou para 1,2% em termos homólogos em abril, superando a previsão de 0,8%;

- O PPI da China também registou um salto, subindo 2,8% em termos homólogos, em comparação com as expectativas de 1,5%

- No Japão, as despesas das famílias caíram 1,3% em relação ao mês anterior em março, ficando aquém da previsão de um aumento de 0,6% e revertendo o ganho de 1,5% do mês anterior

- No entanto, o excedente da balança corrente do Japão em março aumentou para 4.682 mil milhões de ienes, excedendo a previsão de 3.879 mil milhões de ienes

Destaques da semana que vem

Inflação no Reino Unido

Data: quarta-feira, 20 de maio, às 07h00 GMT

Em março, a inflação geral subiu para 3,3% em termos homólogos, face aos 3,0%, enquanto a taxa subjacente (excluindo energia, alimentos, álcool e tabaco) abrandou de 3,2% para 3,1%. Os dados de abril serão o primeiro relatório de inflação desde o relatório de política monetária de abril do Banco de Inglaterra, que incorporou o choque inicial dos preços da energia decorrente do conflito no Médio Oriente e elevou as projeções de IPC a curto prazo em 1,4%, para 3,3% no terceiro trimestre. O relatório delineou três cenários para os preços da energia:

Cenário A – choque de curta duração

Cenário B – persistência moderada (cenário base)

Cenário C – choque prolongado, empurrando o IPC para acima dos 6% no início de 2027

Um resultado mais forte do que o esperado reforçaria os cerca de 60 pontos base (pb) de aperto de política monetária já descontados no mercados de taxas do Reino Unido até ao final do ano.

PMIs Flash nos EUA

Data: quinta-feira, 21 de maio, às 14h45 GMT

Em abril, o PMI composto flash da S&P Global para os EUA subiu para 51,7, face aos 50,3 registados em março. O PMI do setor industrial subiu para 54,5, face aos 52,3 de março – o seu valor mais elevado desde maio de 2022. As novas encomendas cresceram ao ritmo mais rápido dos últimos quatro anos, enquanto a produção acelerou acentuadamente devido aos esforços de constituição de reservas para mitigar o impacto do choque energético. O PMI dos serviços recuperou para 51,0, face ao mínimo de três anos de 49,8, embora a entrada de novos negócios tenha caído pela primeira vez em dois anos devido à incerteza relacionada com a guerra e às preocupações com as tarifas. As pressões sobre os preços dos fatores de produção mantiveram-se elevadas em ambos os setores devido aos custos mais elevados da energia e da mão de obra. Os dados de maio, a serem divulgados na próxima semana, serão acompanhados de perto em busca de sinais de que esta resiliência se mantém – especialmente depois de os dados de inflação desta semana, mais elevados do que o esperado, terem aumentado as probabilidades de que a próxima medida da Fed seja um aumento das taxas no início do próximo ano. O mercado de taxas de juro dos EUA deverá terminar a semana a prever cerca de 10 pontos base de subidas da Fed para o resto de 2026, com uma subida total de 25 pontos base a 80% de probabilidade para abril de 2027.

Taxa de inflação no Japão

Data: sexta-feira, 22 de maio, à 00h30 GMT

No mês passado, o IPC nacional do Japão subiu 1,5% em termos homólogos em março, com o índice subjacente a manter-se estável nos 1,8%. As previsões para o dado de abril apontam para um IPC global de 1,7% em termos homólogos, enquanto se espera que o índice subjacente se mantenha em torno dos 1,8%. Os mercados estarão atentos a sinais de que as pressões subjacentes decorrentes da fraqueza do iene japonês e dos custos mais elevados das importações estejam a manter a tendência do IPC subjacente firme. Isto surge após a reunião do Banco do Japão de 27 a 28 de abril, na qual os decisores mantiveram as taxas estáveis nos 0,75%, mas apresentaram uma revisão acentuada em alta da sua previsão para o IPC subjacente do ano fiscal de 2026, elevando-a para o intervalo de 2,5% a 3,0%. Um resultado do IPC em linha com as expectativas ou acima delas na próxima semana reforçaria os argumentos a favor de um aumento de 25 pontos base para 1%, já em junho. Qualquer surpresa negativa significativa, no entanto, poderia reavivar as especulações sobre um adiamento do aperto monetário e pesar ainda mais sobre o iene.

Divulgação de Resultados do 1.º trimestre de 2026 nos EUA

A época de resultados do primeiro trimestre de 2026 nos EUA continua na próxima semana com uma sólida lista de relatórios de grandes nomes da tecnologia, retalho e consumo. Os destaques incluem: