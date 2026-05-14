Destaques do mercado: O que é que a visita à China significa para os mercados?

As primeiras horas de conversações entre Donald Trump e Xi Jinping decorrem sem grandes acontecimentos. O mercado mantém-se otimista, à espera de notícias que possam esclarecer o futuro das relações sino-americanas. Por enquanto, a atenção centra-se em Taiwan. O líder chinês advertiu que, se as negociações sobre esta questão forem «mal conduzidas», as relações com os Estados Unidos poderão deteriorar-se significativamente. Apoiar a independência de Taiwan é considerado uma linha vermelha para Xi.

Os principais índices bolsistas europeus registam ganhos significativos. O DAX alemão lidera o grupo (1,2%), apoiado pela recuperação da Siemens (3,2%). O gigante industrial manteve o seu crescimento, apesar de resultados ligeiramente abaixo do esperado no último trimestre, atingindo mais de 15% em relação ao mês anterior.

Gráfico 1: Vencedores e perdedores no Euro Stoxx 50 (14/05/2026)

Fonte: XTB Research, 14/05/2026

Os movimentos nos mercados asiáticos são menos claros. A Bolsa de Xangai (-1,5%) e o NIKKEI 225 japonês (-1%) registam ambas quedas. Entretanto, o KOSPI coreano (1,8%) continua a valorizar-se – o índice já registou um ganho de quase 90% desde o início do ano. A gigante tecnológica Samsung continua a apresentar um bom desempenho (4,2%, 95% desde o início do ano), com a LG perto do topo do painel local do dia (8,3%).

A volatilidade no mercado cambial continua significativamente limitada. Dados de inflação acima do esperado apoiam o dólar, empurrando o par EUR/USD para baixo, para 1,17. O sentimento, no entanto, permanece moderadamente positivo, com as moedas mais afetadas pela perspetiva de uma crise energética prolongada — o rand sul-africano, o baht tailandês e o won sul-coreano — também a registarem ganhos.

Na parte inferior do painel global, encontramos o real brasileiro, que está a sofrer com notícias que associam Flávio Bolsonaro — filho de Jair Bolsonaro, o ex-presidente do país — ao escândalo em torno do Banco Master SA. A notícia enfraquece a posição de Flávio para a presidência nas eleições de outubro, nas quais enfrentará o atual líder de esquerda, Lula — uma evolução que não é vista com bons olhos pelos mercados. O mercado bolsista brasileiro também está a registar quedas significativas. O Ibovespa enfraqueceu mais de 10% ao longo do último mês.

Dados macroeconómicos

Ontem, a atenção voltou a centrar-se nos dados da inflação dos EUA – desta vez, porém, na inflação na produção. Todos os indicadores – geral, subjacente e o chamado «super-subjacente» (que exclui também os serviços relacionados com o comércio) – não só subiram como também apresentaram resultados significativamente acima das expectativas. O aumento das pressões sobre os preços subjacentes, que poderá repercutir-se na inflação na fase de produção nos próximos meses, é particularmente preocupante.

Gráfico 2: Inflação do IPC e do IPP nos EUA (2018 - 2026)

Fonte: XTB Research, 14/05/2026

Inflação do IPP [ano a ano]: 6,0% (contra 4,8% de consenso)

Inflação do PPI [mensal]: 1,4% (vs. 0,5%)

Inflação do PPI subjacente* [anual]: 5,2% (vs. 4,3%)

Inflação do PPI subjacente* [mensal]: 1,0% (vs. 0,3%)

Inflação do PPI super-subjacente** [ano a ano]: 5,2% (vs. 4,3%)

Inflação do PPI super-subjacente** [mês a mês]: 1,0% (vs. 0,3%)

*Exclui alimentos e energia.

** Exclui alimentos, energia e serviços relacionados com o comércio.

A reação do mercado foi surpreendentemente moderada. Embora tenhamos observado um aumento na probabilidade implícita de um aumento das taxas de juro nos EUA antes do final do ano, este movimento não só foi muito modesto, como também se inverteu parcialmente esta manhã. Os mercados atribuem uma probabilidade de cerca de 35% de que tal venha a acontecer. A subida das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA revelou-se igualmente insustentável, com as obrigações a 10 anos a regressarem a cerca de 4,46%.

Foram também divulgados dados sobre o crescimento do PIB da Polónia, um dos líderes europeus neste domínio. Numa base trimestral, os valores foram os piores desde o terceiro trimestre de 2024 (0,5% em relação ao trimestre anterior), o que poderá dever-se, em parte, às más condições meteorológicas nos primeiros meses do ano. É difícil atribuir diretamente o abrandamento às perturbações no setor energético – isto deverá ser mais visível no segundo trimestre. No entanto, as perspetivas para a economia polaca em 2026 continuam a ser boas. Apesar de modestas revisões em baixa das previsões, o consenso continua a apontar para um crescimento anual de 3,5%.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financeiros na XTB