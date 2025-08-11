Destaques desta semana

A semana que agora termina nos mercados

O s mercados acionistas americanos subiram esta semana, liderados pelas ações de tecnologia, após a Casa Branca anunciar que a Apple revelaria um compromisso de US$ 100 mil milhões em

investimentos na indústria nacional. A subida foi ainda mais impulsionada pelos fortes lucros empresariais e pelas expectativas de cortes nas taxas de juro pela Fed até o final do ano. O JP Morgan espera agora que a Fed flexibilize a política de forma mais agressiva, iniciando cortes nas taxas em setembro . O banco cita a fraqueza do mercado de trabalho como o principal motor desta mudança dovish. Os futuro dos fundos da Fed estão atualmente a fixar o preço em cerca de 59 pontos base de cortes até ao final do ano, deixando espaço para um maior ajustamento das expectativas.

Foram também divulgados alguns dados macro importantes tais como:

- O índice de gerentes de compras (PMI) do Institute for Supply Management (ISM) caiu de 50,8 em junho para 50,1 em julho

- As encomendas às fábricas dos EUA diminuíram 4,8% em junho, após um aumento de 8,3% em maio

- O défice comercial dos EUA diminuiu para 60,2 mil milhões de dólares em junho, o nível mais baixo desde setembro de 2023

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram em 7000 em relação à semana anterior, para 226.000 na última semana de julho

- Os pedidos de subsídio de desemprego pendentes nos EUA aumentaram 38 000 para 1 974 000 em relação à semana anterior, marcando o nível mais alto de desemprego desde novembro de 2021

- Na Austrália, o excedente comercial em junho aumentou para 5,37 mil milhões de dólares, superando os 2,5 mil milhões de dólares esperados, impulsionado por um aumento de 6% nas exportações em relação ao mês anterior

- No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) reduziu as taxas em 25 pb para os 4%

- Na Nova Zelândia, a taxa de desemprego subiu para 5,2% no segundo trimestre, ligeiramente acima dos 5,1% do trimestre anterior

Principais eventos da semana que vem

Decisão do RBA sobre taxas de juros

terça-feira, 12 de agosto, às 05h30 GMT+1

Na sua última reunião em julho, o RBA manteve a taxa oficial de juros inalterada nos 3,85%, surpreendendo muitos, já que o mercado esperava amplamente um corte de 25 pontos base. O RBA observou que os dados mensais recentes sobre a inflação foram ligeiramente mais fortes do que o esperado e afirmou que poderia esperar por mais informações para confirmar que a inflação está a regressar de forma sustentável para a meta. O governador do RBA, Bullock, mencionou que a decisão de manter as taxas deveu-se mais ao momento do que à direção geral.

Desde então, os argumentos a favor de uma flexibilização adicional da política monetária fortaleceram-se. O relatório da força de trabalho de julho mostrou que a taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,3%, atingindo seu nível mais alto desde novembro de 2021. Entretanto, o relatório sobre a inflação do segundo trimestre indicou mais sinais de desaceleração, com a inflação global no segundo trimestre a cair de 2,4% para 2,1%. A medida de inflação preferida do RBA, a média ajustada, diminuiu de 2,9% para 2,7%, aproximando-se do ponto médio da meta de inflação de 2-3% do RBA.

Estes fatores, combinados com o relatório do PIB do primeiro trimestre (Q1) divulgado em junho, que mostrou que a economia australiana cresceu a uma taxa anual de apenas 1,3%, deverão levar o RBA a reduzir a taxa de juro em 25 pontos base na próxima semana, para 3,60%. O comentário que acompanha o relatório deverá ser dovish, apoiando a possibilidade de cortes adicionais de 25 pb em novembro e fevereiro, o que reduziria a taxa oficial de juro do RBA para 3,10%.

Índice de Preços no Consumidor nos EUA

terça-feira, 12 de agosto, às 13h30 GMT+1

Em junho, a taxa anual de inflação geral nos EUA subiu de 2,4% para 2,7%, marcando o seu nível mais alto desde fevereiro. A taxa anual de inflação subjacente aumentou ligeiramente de 2,8% para 2,9%, um pouco abaixo das expectativas do mercado de 3%.

Para julho, a expectativa é de que a taxa de inflação anual suba para 2,8%, com a inflação subjacente a subir para 3%, à medida que o impacto inflacionário das tarifas começa a ser observado. Apesar do aumento esperado da inflação, o mercado de taxas de juro dos EUA está quase totalmente preparado para um corte de 25 pontos base na reunião de setembro da FOMC, após o fraco relatório de empregos não agrícolas (NFP) dos EUA divulgado na semana passada. Há uma expectativa total de cortes de 60 pontos base entre agora e o final do ano.

Divulgação de resultados do segundo trimestre de 2025 nos EUA